Il budget dell'80% dei giochi pubblicati su Steam dal 2022 non ha superato il milione di dollari

Gli analisti si sono concentrati solo sui titoli pubblicati su Steam tra il 2022 e il 2025 che hanno ricevuto almeno 10 recensioni, per un totale di 19.634 giochi analizzati. Una delle scoperte più interessanti è che l'80% dei giochi ha un budget inferiore al milione di euro.

Il Substack HushCrasher ha provato a stimare i costi di sviluppo dei videogiochi pubblicati su Steam , tenendo conto dell'esperienza degli studi di sviluppo e degli editori, del numero di specialisti citati nei titoli di coda, del numero di lingue supportate e di "decine di altre variabili". Secondo la loro analisi, il margine di errore è di circa il 10%.

Costi bassi

Più precisamente, il budget della maggior parte dei giochi analizzati varia tra i 10.000 e il milione di dollari. Più nello specifico, gli sviluppatori su Steam realizzano solitamente giochi con budget compresi tra 50.000 e 200.000 dollari.

Un gioco economico di Steam

Solo il 20% dei giochi ha avuto un budget superiore a 1 milione di dollari.

Il 23% dei titoli analizzati ha dietro un editore; il resto è stato auto-pubblicato dagli stessi sviluppatori. Solo la metà dei giochi pubblicati da editori aveva un budget superiore a 100.000 dollari. In media, i giochi con grafica 3D hanno un budget 16 volte superiore rispetto a quelli con grafica 2D.

Inoltre, solo il 16% di tutti i titoli usciti tra il 2022 e il 2025 sono multiplayer. Tuttavia, se si considerano solo i giochi con un budget superiore a 10 milioni di dollari, questi rappresentano il 50%. Questo dovrebbe far capire dove vanno la maggior parte dei soldi degli investitori attuali.

Comunque sia, i giochi "più economici" sono spesso realizzati con Unity, scelto dagli autori del 60% dei giochi con budget inferiori a 100.000 dollari e dal 62% di quelli con budget tra 100.000 e 1 milione di dollari. Tuttavia, è popolare anche tra i team con budget da 1 a 10 milioni di dollari, con una quota del 48%. Godot è stato utilizzato per l'8% dei giochi con budget sotto i 100.000 dollari, mentre un altro 8% è stato sviluppato con GameMaker.

Unreal Engine domina le fasce media e alta: è stato impiegato nel 41% dei giochi con budget tra 1 e 10 milioni di dollari e nel 60% di quelli con budget tra 10 e 50 milioni. Per i giochi con budget superiori a 50 milioni di dollari, la distribuzione dei motori è la seguente: 47% Unreal Engine, 7% Unity e il restante 46% su altri motori, principalmente proprietari.