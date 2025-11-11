0

Il budget dell'80% dei giochi pubblicati su Steam dal 2022 non ha superato il milione di dollari

Uno studio ha svelato che la maggior parte dei giochi lanciati su Steam hanno dei budget davvero esigui, che non superano il milione di dollari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/11/2025
Il logo di Steam

Il Substack HushCrasher ha provato a stimare i costi di sviluppo dei videogiochi pubblicati su Steam, tenendo conto dell'esperienza degli studi di sviluppo e degli editori, del numero di specialisti citati nei titoli di coda, del numero di lingue supportate e di "decine di altre variabili". Secondo la loro analisi, il margine di errore è di circa il 10%.

Gli analisti si sono concentrati solo sui titoli pubblicati su Steam tra il 2022 e il 2025 che hanno ricevuto almeno 10 recensioni, per un totale di 19.634 giochi analizzati. Una delle scoperte più interessanti è che l'80% dei giochi ha un budget inferiore al milione di euro.

Costi bassi

Più precisamente, il budget della maggior parte dei giochi analizzati varia tra i 10.000 e il milione di dollari. Più nello specifico, gli sviluppatori su Steam realizzano solitamente giochi con budget compresi tra 50.000 e 200.000 dollari.

Un gioco economico di Steam
Un gioco economico di Steam

Solo il 20% dei giochi ha avuto un budget superiore a 1 milione di dollari.

Il 23% dei titoli analizzati ha dietro un editore; il resto è stato auto-pubblicato dagli stessi sviluppatori. Solo la metà dei giochi pubblicati da editori aveva un budget superiore a 100.000 dollari. In media, i giochi con grafica 3D hanno un budget 16 volte superiore rispetto a quelli con grafica 2D.

Inoltre, solo il 16% di tutti i titoli usciti tra il 2022 e il 2025 sono multiplayer. Tuttavia, se si considerano solo i giochi con un budget superiore a 10 milioni di dollari, questi rappresentano il 50%. Questo dovrebbe far capire dove vanno la maggior parte dei soldi degli investitori attuali.

Valve potrebbe presentare Steam Frame e il nuovo Steam Controller nel corso di questa settimana Valve potrebbe presentare Steam Frame e il nuovo Steam Controller nel corso di questa settimana

Comunque sia, i giochi "più economici" sono spesso realizzati con Unity, scelto dagli autori del 60% dei giochi con budget inferiori a 100.000 dollari e dal 62% di quelli con budget tra 100.000 e 1 milione di dollari. Tuttavia, è popolare anche tra i team con budget da 1 a 10 milioni di dollari, con una quota del 48%. Godot è stato utilizzato per l'8% dei giochi con budget sotto i 100.000 dollari, mentre un altro 8% è stato sviluppato con GameMaker.

Unreal Engine domina le fasce media e alta: è stato impiegato nel 41% dei giochi con budget tra 1 e 10 milioni di dollari e nel 60% di quelli con budget tra 10 e 50 milioni. Per i giochi con budget superiori a 50 milioni di dollari, la distribuzione dei motori è la seguente: 47% Unreal Engine, 7% Unity e il restante 46% su altri motori, principalmente proprietari.

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il budget dell'80% dei giochi pubblicati su Steam dal 2022 non ha superato il milione di dollari