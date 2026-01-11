Steam ottiene un nuovo record di utenti connessi e persone in-game: numeri incredibili

Pochi minuti prima della scrittura di questa notizia, Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi in contemporanea. Parliamo di 42.042.778, ovvero oltre quarantadue milioni di persone.
Precisiamo che si parla di utenti online, non di utenti all'interno di un videogioco, quindi contano tutte le persone che hanno il computer acceso e Steam aperto sullo sfondo. Permette però di vedere il livello di successo della piattaforma.
I dati di Steam
Ecco i dati di gennaio degli ultimi 15 anni, a ritroso, per vedere l'evoluzione della piattaforma:
- Gennaio 2026: 42M
- Gennaio 2025: 39.3M
- Gennaio 2024: 33.6M
- Gennaio 2023: 33M
- Gennaio 2022: 29.2M
- Gennaio 2021: 25.4M
- Gennaio 2020: 18.3M
- Gennaio 2019: 17.5M
- Gennaio 2018: 18.5M
- Gennaio 2017: 14.3M
- Gennaio 2016: 12.5M
- Gennaio 2015: 8.5M
- Gennaio 2014: 7.8M
- Gennaio 2013: 6.6M
- Gennaio 2012: 5M
- Gennaio 2011: 3.5M
Inoltre, è stato ottenuto anche il record di giocatori in-game. Precisamente sono stati 13.399.958, ovvero oltre tredici milioni di utenti.
Notiamo anche che nell'arco di 5 anni Steam ha praticamente raddoppiato il proprio record di utenti connessi. Guardando il grafico proposto nell'immagine possiamo anche notare come il numero di utenti non è aumentato solo in casi specifici (come nel periodo del Covid durante il quale in molti hanno iniziato a giocare perché costretti in casa), ma che i risultati ottenuti sono una crescita costante di anno in anno. L'impressione è che appena una persona inizia a usare Steam, non smette.