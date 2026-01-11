Steam ottiene un nuovo record di utenti connessi e persone in-game: numeri incredibili

Precisiamo che si parla di utenti online, non di utenti all'interno di un videogioco, quindi contano tutte le persone che hanno il computer acceso e Steam aperto sullo sfondo. Permette però di vedere il livello di successo della piattaforma.

I dati di Steam

Ecco i dati di gennaio degli ultimi 15 anni, a ritroso, per vedere l'evoluzione della piattaforma:

Gennaio 2026: 42M

Gennaio 2025: 39.3M

Gennaio 2024: 33.6M

Gennaio 2023: 33M

Gennaio 2022: 29.2M

Gennaio 2021: 25.4M

Gennaio 2020: 18.3M

Gennaio 2019: 17.5M

Gennaio 2018: 18.5M

Gennaio 2017: 14.3M

Gennaio 2016: 12.5M

Gennaio 2015: 8.5M

Gennaio 2014: 7.8M

Gennaio 2013: 6.6M

Gennaio 2012: 5M

Gennaio 2011: 3.5M

Il grafico di SteamDB dei risultati della piattaforma di Valve

Inoltre, è stato ottenuto anche il record di giocatori in-game. Precisamente sono stati 13.399.958, ovvero oltre tredici milioni di utenti.

Notiamo anche che nell'arco di 5 anni Steam ha praticamente raddoppiato il proprio record di utenti connessi. Guardando il grafico proposto nell'immagine possiamo anche notare come il numero di utenti non è aumentato solo in casi specifici (come nel periodo del Covid durante il quale in molti hanno iniziato a giocare perché costretti in casa), ma che i risultati ottenuti sono una crescita costante di anno in anno. L'impressione è che appena una persona inizia a usare Steam, non smette.