Valve è accusata di aver "promosso gioco d'azzardo illegale" dal procuratore generale di New York

Non citiamo le opere di Valve a caso, visto che la compagnia di Steam si ritrova ora sotto accusa proprio per le casse premio. Letitia James, procuratore generale di New York, sta portando la società in tribunale affermando che questa pratica viola le leggi di New York sul gioco d'azzardo e potenzialmente fa del male ai bambini.

Una delle grandi forme di microtransazione usate dai videogiochi per guadagnare è la cassa premio (loot box, in inglese), ovvero un qualche tipo di pacchetto che include una serie di contenuti casuali per un videogioco, come Counter-Strike 2, Team Fortress 2 e Dota 2 .

I dettagli della causa legale contro Valve

La causa sostiene che Valve abbia guadagnato miliardi incoraggiando giocatori di tutte le età, compresi adolescenti e bambini, a continuare ad acquistare le casse premio con la speranza di vincere oggetti rari e di valore. Secondo l'ufficio di James, l'obiettivo della causa è impedire permanentemente a Valve di promuovere il suo "gioco d'azzardo illegale" nei giochi e multare l'azienda per aver violato le leggi statali.

Una loot box di Counter-Strike

"Il gioco d'azzardo illegale può essere dannoso e portare a seri problemi di dipendenza, specialmente per i nostri giovani", ha affermato James in una dichiarazione. "Valve ha guadagnato miliardi di dollari permettendo sia ai bambini che agli adulti di giocare d'azzardo illegalmente per avere la possibilità di vincere preziosi premi virtuali. Queste funzionalità creano dipendenza, sono dannose e illegali, e il mio ufficio sta facendo causa per fermare la condotta illegale di Valve e proteggere i cittadini di New York."

La causa spiega anche che quanto ottenuto può essere venduto tramite lo Steam Community Market, così come tramite rivenditori di terze parti, per ottenere soldi reali. Infatti, il mercato delle skin di Counter-Strike 2 vale miliardi di dollari. Secondo l'accusa, Valve assiste questi spazi di terze parti nelle loro operazioni.

Secondariamente, l'ufficio del Procuratore Generale tenta inoltre di collegare la "promozione di giochi che glorificano la violenza e le armi" da parte di Valve al modo in cui questa "aiuti ad alimentare la pericolosa epidemia di violenza armata, in particolare tra i giovani videogiocatori che possono diventare insensibili alla grave violenza prima che il loro cervello sia completamente sviluppato". Valve per il momento non ha commentato la causa.

Segnaliamo anche che Valve è stata accusata di pratiche anti-competitive in UK e portata in tribunale per €756 milioni.