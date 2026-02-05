Steam Machine, Frame e Controller: un aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi

Valve ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo post sul blog ufficiale per comunicare delle FAQ e un aggiornamento riguardante date di uscita e prezzi di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, confermando di fatto come non ci siano ancora informazioni precise al riguardo, essendo tutto da stabilire.

Si tratta comunque di un ritardo, sebbene questo non sembri molto ampio: rispetto all'iniziale previsione di lanciare il nuovo hardware Steam nel primo trimestre del 2026, ora si parla della "prima metà del 2026", dunque entro giugno di quest'anno, ma non ci sono ancora date precise né prezzi stabiliti.

Il problema, come sempre, è l'attuale crisi del mercato per quanto riguarda soprattutto memorie e altri componenti hardware, che stanno rendendo difficile stabilire un programma preciso di lancio e anche la definizione di un prezzo al pubblico.