Steam Machine, Frame e Controller: un aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi

Valve ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo post sul blog ufficiale per comunicare delle FAQ e un aggiornamento riguardante date di uscita e prezzi di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, confermando di fatto come non ci siano ancora informazioni precise al riguardo, essendo tutto da stabilire.
Si tratta comunque di un ritardo, sebbene questo non sembri molto ampio: rispetto all'iniziale previsione di lanciare il nuovo hardware Steam nel primo trimestre del 2026, ora si parla della "prima metà del 2026", dunque entro giugno di quest'anno, ma non ci sono ancora date precise né prezzi stabiliti.
Il problema, come sempre, è l'attuale crisi del mercato per quanto riguarda soprattutto memorie e altri componenti hardware, che stanno rendendo difficile stabilire un programma preciso di lancio e anche la definizione di un prezzo al pubblico.
Resta valida la previsione sulla prima metà del 2026
"Quando abbiamo annunciato questi prodotti a novembre, avevamo previsto di poter condividere prezzi e date di lancio entro questo periodo", si legge nella comunicazione di Valve, "Tuttavia, le carenze di memoria e di archiviazione di cui probabilmente hai sentito parlare, e che hanno colpito l'intero settore, sono rapidamente aumentate da allora".
"La disponibilità limitata e i prezzi in aumento di questi componenti critici ci portano a rivedere il nostro programma esatto relativamente al prezzo e al lancio (specialmente per Steam Machine e Steam Frame)", si legge inoltre, confermando dunque i problemi nello stabilire un piano preciso e definito in questa prima parte dell'anno.
In questi giorni, la CEO di AMD, Lisa Su, sembrava aver confermato il lancio imminente di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, ma sembra che Valve non sia ancora pronta per dare informazioni precise al riguardo.
"Il nostro obiettivo di lanciare tutti e tre i prodotti nella prima metà dell'anno non è cambiato. Ma dobbiamo lavorare per definire concretamente prezzi e date di lancio che possiamo annunciare con sicurezza, tenendo conto di quanto rapidamente possono cambiare le circostanze intorno a questi aspetti".
Nel frattempo, sul blog ufficiale sono state pubblicate delle FAQ che approfondiscono vari aspetti del nuovo hardware Steam, che possono chiarire le idee a molti utenti interessati all'argomento.