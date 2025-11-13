Non solo Steam Machine: tutti gli annunci di Valve, tra specifiche tecniche e informazioni non dette

La strategia appare chiara: estendere l'esperienza del gaming PC anche al salotto e alla realtà virtuale, andando oltre il successo del precedente handheld Steam Deck. Nonostante ciò, proprio il tanto atteso Steam Deck 2 non ha ancora una data di lancio né specifiche definitive. Ma anche su questo punto Valve ci ha lasciato alcune informazioni interessanti. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Nella serata di ieri, 12 novembre 2025, Valve ha introdotto una nuova famiglia di hardware destinata all'ecosistema Steam. Un passaggio che segna una concreta espansione dopo il successo del precedente handheld Steam Deck. Tra i dispositivi annunciati figurano il ritorno del PC-console Steam Machine, il visore VR wireless Steam Frame e un nuovo Steam Controller : tutti dispositivi pensati per l'uso con SteamOS e l'ampia libreria di giochi PC.

Steam Machine

La Steam Machine rappresenta il ritorno di Valve nel segmento console da salotto con anima PC: un dispositivo compatto a forma di cubo progettato per offrire la libreria completa di Steam direttamente sul televisore. Le precedenti Steam Machine, presentate da Valve nel 2015, erano infatti PC da salotto sviluppati in collaborazione con vari produttori hardware e basati su SteamOS.

La nuova Steam Machine

L'obiettivo era portare l'esperienza del PC in soggiorno come alternativa alle console tradizionali, ma il progetto non riuscì mai a decollare: costi elevati, frammentazione tra modelli e una libreria di giochi Linux ancora limitata ne decretarono il fallimento. Dopo pochi anni, Valve abbandonò il marchio, concentrandosi sul suo negozio e, in seguito, su Steam Deck.

La nuova Steam Machine, quindi, rappresenta un ritorno a quell'idea, ma con un ecosistema più maturo e interamente controllato dall'azienda. Le specifiche rivelano un hardware di primo piano: un processore semi-custom basato su architettura AMD Zen 4 con 6 core e 12 thread, affiancato da GPU AMD basata su architettura RDNA 3 dotata di 28 compute unit. Valve afferma che la Steam Machine offrirà prestazioni "oltre sei volte" superiori a quelle di Steam Deck, ma non ha fatto confronti con le console di attuale generazione.

Il sistema dispone poi di 16 GB di memoria DDR5 più 8 GB di GDDR6 per la GPU, e verrà proposto in versioni con SSD NVMe da 512 GB o 2 TB e supporto per espansione tramite microSD. Qui non viene specificato nel dettaglio la tipologia, ma immaginiamo saranno le stesse microSD Express supportate da Nintendo Switch 2. Dal punto di vista delle connessioni, lo chassis include DisplayPort 1.4 (fino a 4K e 60 FPS o fino 8K e 60 FPS con DSC), HDMI 2.0 (quindi senza supporto nativo per VRR, ALLM e frame packing per 4K HDR a frequenze elevate), porte USB-C e USB-A multiple e slot Ethernet Gigabit.

Il posizionamento degli ingressi di Steam Machine

Il sistema operativo di questo mini PC sarà SteamOS 3, con modalità sospensione/riattivazione rapida e piena compatibilità con l'intera libreria Steam. Ma non solo: Steam Machine è in tutto e per tutto un PC, quindi sarà possibile installare giochi e programmi liberamente, da qualunque fonte. Le dimensioni sono compatte, un cubo quasi perfetto che risulta in una specie di Xbox Series X tagliata a metà. La data di uscita è fissata per l'inizio del 2026, mentre non sono ancora ufficializzati né il prezzo né dettagli su bundle o edizioni speciali.

L'ingegnere hardware Yazan Aldehayyat, intervistato al riguardo, ha però svelato dei dettagli generali sulla strategia di prezzo. "Se cerchi di assemblare un PC con caratteristiche e prestazioni simili, credo che la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo al confronto, offrendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo", ha detto che Aldehayyat, che poi ha aggiunto che oggi l'accessibilità economica è una preoccupazione cruciale per molte persone, tra inflazione che cresce e dazi doganali alle stelle sotto l'impulso del governo Trump.

Scheda tecnica Steam Machine