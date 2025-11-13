Phil Spencer di Xbox si congratula con Valve per l'annuncio della nuova Steam Machine

Considerando che Microsoft sembra voler puntare a un ibrido tra Xbox e PC come nuova console di prossima generazione, è facile vedere nella Steam Machine una sorta di concorrente diretta alla nuova macchina Xbox, ma Spencer sembra aver accolto con notevole positività questa novità.

Come abbiamo visto, Valve ha annunciato una nuova Steam Machine oggi, ovvero una versione evoluta del concetto già sperimentato senza molto successo alcuni anni fa, in questo caso maggiormente elaborato e reso forte da una maggiore evoluzione generale della piattaforma Steam.

Tra i primi personaggi di rilievo a dire la propria sull'annuncio della nuova Steam Machine da parte di Valve c'è Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming , il quale si è congratulato con la compagnia per la presentazione del nuovo hardware, evidenziando i collegamenti tra Xbox e questo nuovo prodotto.

Spencer approva la Steam Machine

"Il mondo dei videogiochi progredisce quando i giocatori e gli sviluppatori hanno più modi per giocare e creare, specialmente su piattaforme aperte", ha scritto Spencer nel suo messaggio di congratulazioni a Valve per l'annuncio di Steam Machine, insistendo in particolare sull'idea della "piattaforma aperta".



"L'ampliamento dell'accesso su PC, console e dispositivi portatili riflette un futuro basato sulla scelta, un valore fondamentale che ha guidato la visione di Xbox sin dall'inizio", ha aggiunto Phil Spencer, ribadendo dunque il concetto della libertà di scelta e dell'apertura della piattaforma, che sembra fondamentale per la visione alla base della prossima Xbox.

"In qualità di uno dei maggiori editori su Steam, accogliamo con favore le nuove opzioni che consentono ai giocatori di accedere ai giochi ovunque. Congratulazioni per l'annuncio di oggi", conclude Spencer, che tiene anche a specificare ovviamente la posizione di rilievo ricoperta oggi da Microsoft Gaming anche su Steam.

L'idea di un PC compatto che da collegare alla TV e consenta un accesso facile alla libreria Steam può rappresentare in effetti un concorrente diretto per una prossima Xbox che possa accedere anch'essa ai giochi PC, sebbene le due cose abbiano ancora elementi distintivi differenti.

Steam Machine è basata su Steam OS, sebbene consenta l'installazione di Windows e dunque un'apertura notevole a diverse interpretazioni, ma l'idea emersa finora dalle voci di corridoio sulla nuova Xbox sembra comunque caratterizzata dalla possibilità di accesso alla libreria dei giochi per console Xbox, che rappresenta già un elemento specifico, oltre alla possibilità di accedere a diversi store contemporaneamente.

In ogni caso, attendiamo di vedere come si evolverà il mercato con queste nuove proposte in futuro.