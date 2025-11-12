Steam Deck 2 è già nei progetti di Valve, ma c'è un motivo per cui ancora non ne vuole parlare

Oggi è stata una grande giornata di presentazioni per Valve, con l'annuncio di ben tre prodotti della rediviva linea hardware di Steam, ma tra questi non c'è stato l'atteso Steam Deck 2, che evidentemente si farà ancora attendere un bel po': il nuovo portatile è infatti nei progetti di Valve, ma la compagnia ha anche spiegato perché ancora non ne vuole parlare.
In sostanza, uno Steam Deck si sarà quasi sicuramente in futuro, ma non è ancora il momento giusto per concentrarsi su questo, perché dovrà essere uno step evolutivo più importante di un semplice incremento di potenza sulla stessa base già disponibile ora.
In sostanza, quanto riferito oggi dall'engineer Pierre-Loup Griffais di Valve ribadisce una posizione che la compagnia aveva già espresso in passato, sul fatto che per Steam Deck 2 dovrà essere una netta evoluzione rispetto all'attuale versione.
La tecnologia non è ancora abbastanza matura
Steam Deck 2 dovrà essere qualcosa di veramente innovativo, una nuova generazione di portatile che giustificherà il lancio di un prodotto sostanzialmente evoluto, rispetto a quanto Valve potrebbe fare ora con i componenti interni attuali.
"Non ci interessa arrivare a un punto in cui si ottiene un aumento delle prestazioni del 20, 30 o addirittura 50% a parità di durata della batteria. Vogliamo qualcosa di un po' più definito", h spiegato Griffais.
"Quindi abbiamo lavorato partendo dai progressi nel campo del silicio e dai miglioramenti architettonici, e penso che abbiamo un'idea abbastanza chiara di come sarà la prossima versione di Steam Deck, ma al momento non ci sono offerte in quel panorama, nel panorama SoC, che riteniamo possano davvero rappresentare una Steam Deck di nuova generazione in termini di prestazioni".
Insomma, un semplice incremento delle prestazioni non basterebbe a giustificare l'elaborazione di Steam Deck 2, e al momento la produzione di SoC non consente di fare ancora grandi passi avanti in questo ambito.
Nella serata di oggi abbiamo visto gli annunci di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller.