Steam Deck 2 è già nei progetti di Valve, ma c'è un motivo per cui ancora non ne vuole parlare

Oggi è stata una grande giornata di presentazioni per Valve, con l'annuncio di ben tre prodotti della rediviva linea hardware di Steam, ma tra questi non c'è stato l'atteso Steam Deck 2, che evidentemente si farà ancora attendere un bel po': il nuovo portatile è infatti nei progetti di Valve, ma la compagnia ha anche spiegato perché ancora non ne vuole parlare.

In sostanza, uno Steam Deck si sarà quasi sicuramente in futuro, ma non è ancora il momento giusto per concentrarsi su questo, perché dovrà essere uno step evolutivo più importante di un semplice incremento di potenza sulla stessa base già disponibile ora.

In sostanza, quanto riferito oggi dall'engineer Pierre-Loup Griffais di Valve ribadisce una posizione che la compagnia aveva già espresso in passato, sul fatto che per Steam Deck 2 dovrà essere una netta evoluzione rispetto all'attuale versione.