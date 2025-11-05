Steam Deck finalmente ora può scaricare giochi e aggiornamenti a schermo spento

Valve ha introdotto una nuova funzionalità chiesta a gran voce dalla community sin dal lancio del dispositivo: la modalità di download a basso consumo con schermo spento, che consente di scaricare giochi, aggiornamenti e altri contenuti senza dover tenere il display acceso. La funzione è attualmente disponibile nelle versioni Beta e Preview, a cui seguirà la pubblicazione per tutti i possessori dell'handheld.

Fino ad oggi, Steam Deck richiedeva necessariamente di mantenere lo schermo acceso durante i download, una limitazione fastidiosa e poco gradita dagli utenti. A oltre tre anni dal debutto, Valve ha finalmente accolto i feedback e ha implementato questa modalità, attiva di default quando il dispositivo è collegato alla corrente. È inoltre possibile gestirla manualmente tramite Impostazioni > Alimentazione.