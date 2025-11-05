19

Steam Deck finalmente ora può scaricare giochi e aggiornamenti a schermo spento

Valve ha annunciato una nuova modalità di risparmio energetico per Steam Deck, che permette di scaricare giochi e update mantenendo lo schermo spento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/11/2025
Steam Deck

Valve ha introdotto una nuova funzionalità chiesta a gran voce dalla community sin dal lancio del dispositivo: la modalità di download a basso consumo con schermo spento, che consente di scaricare giochi, aggiornamenti e altri contenuti senza dover tenere il display acceso. La funzione è attualmente disponibile nelle versioni Beta e Preview, a cui seguirà la pubblicazione per tutti i possessori dell'handheld.

Fino ad oggi, Steam Deck richiedeva necessariamente di mantenere lo schermo acceso durante i download, una limitazione fastidiosa e poco gradita dagli utenti. A oltre tre anni dal debutto, Valve ha finalmente accolto i feedback e ha implementato questa modalità, attiva di default quando il dispositivo è collegato alla corrente. È inoltre possibile gestirla manualmente tramite Impostazioni > Alimentazione.

Come funziona?

Secondo quanto spiegato da Valve, la nuova modalità si attiva in due modi:

  • Manuale: durante un download, premendo il pulsante di accensione compare una schermata che chiede se si desidera continuare con lo schermo spento. Se si seleziona "Continua", Steam Deck entra nella modalità a basso consumo.
  • Automatica: se il dispositivo resta inattivo durante un download, passa automaticamente alla modalità con display spento.
La nuova schermata di riepilogo dei progressi dei download di Steam Deck
La nuova schermata di riepilogo dei progressi dei download di Steam Deck
Steam su Linux supera il 3% di utenti: crescita record grazie a Steam Deck e Proton Steam su Linux supera il 3% di utenti: crescita record grazie a Steam Deck e Proton

Durante questa fase, premendo un tasto o muovendo la console, viene mostrata una schermata di stato con l'avanzamento del download. Da lì si può scegliere se riattivare completamente Steam Deck o lasciarlo continuare il download in background, utile per controllare rapidamente i progressi.

Infine, quando la funzione è attiva e Steam Deck è alimentata a batteria, il sistema entrerà automaticamente in modalità sospensione completa se il livello di carica scende sotto il 20%.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam Deck finalmente ora può scaricare giochi e aggiornamenti a schermo spento