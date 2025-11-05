Steam Deck finalmente ora può scaricare giochi e aggiornamenti a schermo spento

Valve ha introdotto una nuova funzionalità chiesta a gran voce dalla community sin dal lancio del dispositivo: la modalità di download a basso consumo con schermo spento, che consente di scaricare giochi, aggiornamenti e altri contenuti senza dover tenere il display acceso. La funzione è attualmente disponibile nelle versioni Beta e Preview, a cui seguirà la pubblicazione per tutti i possessori dell'handheld.
Fino ad oggi, Steam Deck richiedeva necessariamente di mantenere lo schermo acceso durante i download, una limitazione fastidiosa e poco gradita dagli utenti. A oltre tre anni dal debutto, Valve ha finalmente accolto i feedback e ha implementato questa modalità, attiva di default quando il dispositivo è collegato alla corrente. È inoltre possibile gestirla manualmente tramite Impostazioni > Alimentazione.
Come funziona?
Secondo quanto spiegato da Valve, la nuova modalità si attiva in due modi:
- Manuale: durante un download, premendo il pulsante di accensione compare una schermata che chiede se si desidera continuare con lo schermo spento. Se si seleziona "Continua", Steam Deck entra nella modalità a basso consumo.
- Automatica: se il dispositivo resta inattivo durante un download, passa automaticamente alla modalità con display spento.
Durante questa fase, premendo un tasto o muovendo la console, viene mostrata una schermata di stato con l'avanzamento del download. Da lì si può scegliere se riattivare completamente Steam Deck o lasciarlo continuare il download in background, utile per controllare rapidamente i progressi.
Infine, quando la funzione è attiva e Steam Deck è alimentata a batteria, il sistema entrerà automaticamente in modalità sospensione completa se il livello di carica scende sotto il 20%.