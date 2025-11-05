Switch 2 è diversa da ogni console Nintendo

Come abbiamo più volte sottolineato prima, durante e dopo l'uscita di Nintendo Switch 2 (adesso, quindi), questa è la prima piattaforma elaborata sotto l'egida di Shuntaro Furukawa, ovvero il primo presidente Nintendo cresciuto con Nintendo stessa - è parte della Famicom Generation - e anche il primo ad essersi formato, almeno in parte, in Occidente. Switch, concettualmente, apparteneva in tutto e per tutto ad Iwata.

La console uscita nel 2017 ha la seria possibilità di diventare il sistema da gioco più venduto della storia. È stata la prima piattaforma effettivamente ibrida sul mercato ma, paradossalmente, non rappresenta un'eccezionalità per Nintendo: la compagnia kyotese in passato ha realizzato molti sistemi diventati "i primi" in certi ambiti. A livello tecnologico, d'innovazione e di vendite. Switch è "soltanto" l'ultima erede di una lunga tradizione, capace di sintetizzare in un solo concetto decenni di avanzamenti e ricerche.

Iwata è stato in grado di progettare tre sistemi di questo tipo. Wii è stata innovativa coi motion control ed è divenuta la home console Nintendo più venduta. Il DS ha introdotto il doppio schermo, il touch screen e il Wi-Fi, ed è la portatile di maggior successo. La stessa cosa, come appena detto, è avvenuta con Switch. Come quasi tutti saprete, Iwata non è mai riuscito, al contrario, a confermare un brand nel corso degli anni: con molte possibili giustificazioni e con la parziale eccezione di 3DS (le cui vendite comunque si dimezzarono, rispetto al predecessore), ma ha sempre alternato un successo a un insuccesso.

In generale, è sempre stato un problema per Nintendo, non soltanto per Iwata. SNES e GBA sono stati dei dignitosi eredi al trono (in termini di vendite), ma sono console che risalgono ormai a trentacinque e venticinque anni fa, e costituiscono comunque due eccezioni alla (quasi) canonica alternanza successo-insuccesso.

Attraverso tutte le competenze economiche, tecnologiche e comunicative di cui è dotato, il compito di Furukawa, con Switch 2, era proprio questo: dare solidità e stabilità a tutta l'azienda, realizzando un successo dopo un altro successo.