Il PS Store propone migliaia di sconti per PS4 e PS5 fino al -90%: le ultime offerte prima del Black Friday

Oggi è mercoledì e come sempre Sony ha reso disponibili nuovi sconti speciali su PS Store. I giochi digitali per PS4 e PlayStation 5 sono ora in promozione, in quella che supponiamo sarà l'ultima ondata di offerte prima dell'arrivo del Black Friday.

Al momento della scrittura di questa notizia non è ancora attiva sul PS Store italiano una pagina raccoglitore dedicata alle nuove offerte, ma i singoli sconti sono già attivi e potete trovarli nella pagina completa degli sconti - che vi indichiamo alla fine della notizia - o navigando la vostra Lista dei desideri per vedere se ciò che più vi interessa è calato di prezzo.