Il PS Store propone migliaia di sconti per PS4 e PS5 fino al -90%: le ultime offerte prima del Black Friday

Oggi è mercoledì e come sempre Sony ha reso disponibili nuovi sconti speciali su PS Store. I giochi digitali per PS4 e PlayStation 5 sono ora in promozione, in quella che supponiamo sarà l'ultima ondata di offerte prima dell'arrivo del Black Friday.
Al momento della scrittura di questa notizia non è ancora attiva sul PS Store italiano una pagina raccoglitore dedicata alle nuove offerte, ma i singoli sconti sono già attivi e potete trovarli nella pagina completa degli sconti - che vi indichiamo alla fine della notizia - o navigando la vostra Lista dei desideri per vedere se ciò che più vi interessa è calato di prezzo.
Alcuni sconti interessanti del PS Store
Tra le offerte più interessanti del momento ci sono giochi come Shin Megami Tensei V: Vengeance, che passa da 59,99€ a 23,99€. Volendo, potete investire 4 euro extra e comprare la versione Digital Deluxe, ma quest'ultima fa parte dei precedenti sconti, quindi scadrà entro la fine della giornata.
Se siete in cerca di indie, suggeriamo Felix The Reaper che è calato a soli 0,99€ con un -90%. Chi cerca un gioco d'azione potrebbe valutare Sifu, il titolo a tema kung fu che costa ora 12,49€ invece di 49,99€ nella versione Premium. Se invece preferite i roguelite di carte, Slay the Spire richiede solo 7,49€ invece di 24,99€. Il più recente Monster Train 2, invece, propone un piccolo sconto e cala a 19,99€, in occasione del nuovo aggiornamento che amplia i contenuti.
Le promozioni dureranno fino al 22 novembre. Per navigare gli sconti potete usare questa pagina, in attesa che venga creata una sezione dedicata unicamente alle ultime novità.