PlayStation sta per introdurre il cross-buy per i suoi videogiochi? I dataminer scovano un nuovo logo

Secondo i dataminer, Sony ha realizzato delle nuove icone per i propri siti ufficiali PlayStation . Una di queste è molto interessante perché sembra suggerire l'arrivo di una qualche funzionalità "cross-buy" , ovvero la possibilità di comprare il gioco su una piattaforma e di averlo anche su un'altra.

I dettagli sui loghi di PlayStation

Come potete vedere nel post social condiviso qui sotto, i nuovi simboli scoperti dai dataminer sono il logo della modalità Risparmio energetico (già noto e quindi ora secondario), seguito però da un logo "cross-buy" e un solo "PS5 / PC".

Ovviamente non è detto che quanto riportato dalla fonte sia corretto: potrebbe essere falso, ma ammettiamo che i loghi seguono perfettamente lo stile di PlayStation e sembrano genuini. Anche se così fosse, c'è sempre la possibilità che siano design oramai scartati e che non vengano realmente utilizzati.

Indipendentemente da tutto questo, il logo "cross-buy" è alquanto interessante perché sottintende che Sony vuole offrire la possibilità di accedere a giochi su più piattaforme con un solo acquisto, qualcosa che permetteva di fare in alcuni casi tra PS Vita e PS4.

Ora, però, non è chiaro tra quali dispositivi sarebbe attivo il "cross-buy": potrebbe essere un indizio del fatto che una nuova console portatile di Sony è molto più vicina di quanto pensiamo, oppure che Sony voglia creare il proprio negozio digitale su PC, per aggirare Steam.

Il logo "PS5 / PC" è invece abbastanza facile da comprendere: indica semplicemente che tale titolo è disponibile sia su console che su computer, cosa vera già per molte esclusive di Sony. In attesa di novità, segnaliamo che PlayStation ha trasformato la stazione Sol di Madrid in un'astronave.