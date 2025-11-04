Un modder ha creato una notevole mini-PS5 portatile con il progetto Tiny PS5 Redux

Un modder ha creato un'impressionante riduzione di PS5 con Tiny PS5 Redux, ovvero una soluzione "DIY" che trasforma la console Sony in una versione piccola e portatile di PS5, con lo stesso hardware ma in una forma completamente diversa.
L'aspetto finale assomiglia a quello dei mini PC, contenente tutti gli elementi hardware originali di PS5 ma in una forma decisamente più piccola, tanto da trasformare la console in un dispositivo portatile che può essere utilizzato un po' ovunque, purché ovviamente sia attaccato alla rete elettrica.
L'oggetto in questione deriva da una profonda rielaborazione dell'hardware originale effettuata attraverso una riprogettazione totale della posizione degli elementi e l'uso di una stampante 3D.
Una versione più piccola ma raffreddata meglio
L'autore di questa Tiny PS5 Redux è Not From Concentrate (NFC), che ha mostrato tutta la procedura effettuata per arrivare al prodotto finale nel video che potete vedere qui sotto.
In base a quanto riferito, la rielaborazione non solo diminuisce in maniera notevole le dimensioni originali della console, ma dovrebbe anche migliorare il sistema di raffreddamento e migliorare alcune caratteristiche tecniche come connettività WiFi e Bluetooth.
Si tratta peraltro di una nuova versione di un progetto già elaborato in precedenza dallo youtuber, ovvero Tiny PS5, ma in questo caso la versione Redux migliora diversi aspetti come la qualità dei materiali utilizzati e il design generale, pur risultando un po' più grande della versione precedente.
Tra gli elementi particolarmente interessanti c'è il sistema di raffreddamento basato sull'Alpenföhn Black Ridge e ventole Noctua. In base ai test effettuati, la macchina in questione è in grado di far andare Clair Obscur: Expedition 33 a una temperatura di circa 56 gradi rispetto ai circa 60 gradi raggiunti da PS5 standard.