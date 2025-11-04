8

Xbox Game Pass svela i giochi della prima metà di novembre: ecco tutte le aggiunte

La prima metà di novembre è densa di uscite interessanti e Xbox Game Pass può proporvi tante novità di primo livello. Vediamo la lista dei giochi in arrivo questo mese sul servizio di Microsoft.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/11/2025
Il logo di Game Pass e vari personaggi dei videogiochi

Microsoft ha svelato la lista dei nuovi giochi in arrivo nel corso della prima metà di novembre 2025 su Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento è infatti pronto ad accogliere tanti nuovi titoli per i vari livelli.

Vediamo tutti i dettagli.

I primi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a novembre 2025

Ecco la lista dei videogiochi con date di uscita, piattaforme e livelli del servizio necessari per accedervi:

  • Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 5 novembre
  • Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console e PC) su Pass Premium (già disponibile in Ultimate e PC) | 5 novembre
  • Egging On (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 6 novembre
  • Whiskerwood (PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 6 novembre
  • Voidtrain (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 7 novembre
  • Great God Grove (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 11 novembre
  • Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 11 novembre
  • Pigeon Simulator (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 11 novembre
  • Relic Hunters Legend (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 12 novembre
  • Winter Burrow (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 12 novembre
  • Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 14 novembre
Le copertine dei videogiochi in arrivo su Game Pass
Notiamo come vari di questi titoli siano in arrivo sul servizio di Microsoft sin dal giorno di lancio, compreso Call of Duty Black Ops 7. A questo si aggiungono anche Dead Static Drive, Egging On, Whiskerwood, Pigeon Simulator e Winter Burrow. Ecco infine i giochi che saranno rimossi da Game Pass il 15 novembre:

  • Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Console e PC)
  • Football Manager 2024 (PC)
  • Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Console e PC)
  • Frostpunk (Cloud, Console e PC)
  • Spirittea (Cloud, Console e PC)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Console e PC)
