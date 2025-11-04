Xbox Game Pass svela i giochi della prima metà di novembre: ecco tutte le aggiunte

Microsoft ha svelato la lista dei nuovi giochi in arrivo nel corso della prima metà di novembre 2025 su Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento è infatti pronto ad accogliere tanti nuovi titoli per i vari livelli.
Vediamo tutti i dettagli.
I primi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a novembre 2025
Ecco la lista dei videogiochi con date di uscita, piattaforme e livelli del servizio necessari per accedervi:
- Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 5 novembre
- Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console e PC) su Pass Premium (già disponibile in Ultimate e PC) | 5 novembre
- Egging On (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 6 novembre
- Whiskerwood (PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 6 novembre
- Voidtrain (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 7 novembre
- Great God Grove (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 11 novembre
- Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 11 novembre
- Pigeon Simulator (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 11 novembre
- Relic Hunters Legend (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 12 novembre
- Winter Burrow (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 12 novembre
- Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 14 novembre
Notiamo come vari di questi titoli siano in arrivo sul servizio di Microsoft sin dal giorno di lancio, compreso Call of Duty Black Ops 7. A questo si aggiungono anche Dead Static Drive, Egging On, Whiskerwood, Pigeon Simulator e Winter Burrow. Ecco infine i giochi che saranno rimossi da Game Pass il 15 novembre:
- Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Console e PC)
- Football Manager 2024 (PC)
- Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Console e PC)
- Frostpunk (Cloud, Console e PC)
- Spirittea (Cloud, Console e PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl (Cloud, Console e PC)