Xbox Game Pass svela i giochi della prima metà di novembre: ecco tutte le aggiunte

Microsoft ha svelato la lista dei nuovi giochi in arrivo nel corso della prima metà di novembre 2025 su Xbox Game Pass . Il servizio in abbonamento è infatti pronto ad accogliere tanti nuovi titoli per i vari livelli.

I primi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a novembre 2025

Ecco la lista dei videogiochi con date di uscita, piattaforme e livelli del servizio necessari per accedervi:

Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 5 novembre

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console e PC) su Pass Premium (già disponibile in Ultimate e PC) | 5 novembre

Egging On (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 6 novembre

Whiskerwood (PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 6 novembre

Voidtrain (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 7 novembre

Great God Grove (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 11 novembre

Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 11 novembre

Pigeon Simulator (Cloud, PC e Xbox Series X|S) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 11 novembre

Relic Hunters Legend (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium | 12 novembre

Winter Burrow (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 12 novembre

Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console e PC) su Game Pass Ultimate, PC Game Pass | 14 novembre

Le copertine dei videogiochi in arrivo su Game Pass

Notiamo come vari di questi titoli siano in arrivo sul servizio di Microsoft sin dal giorno di lancio, compreso Call of Duty Black Ops 7. A questo si aggiungono anche Dead Static Drive, Egging On, Whiskerwood, Pigeon Simulator e Winter Burrow. Ecco infine i giochi che saranno rimossi da Game Pass il 15 novembre: