Europa Universalis 5 raccoglie voti ottimi dalle prime recensioni, un atteso ritorno alla grand strategy

Le prime recensioni di Europa Universalis 5 premiano il nuovo capitolo nella serie "grand strategy" di Paradox, con i primi voti che si stanno rivelando decisamente alti per il gioco in questione, sebbene al momento non siano ancora moltissime le valutazioni.

Al momento, Europa Universalis V sta facendo segnare un Metascore di 87 su circa 20 recensioni, praticamente tutte positive e decisamente vicine al 9 nel complesso, a dimostrazione di come il nuovo capitolo sia alquanto azzeccato.

In generale, viene lodata l'evoluzione applicata alla struttura del già ottimo quarto capitolo, con miglioramenti che vanno dal versante tecnico a quello più propriamente legato alle meccaniche gestionali, con ulteriori approfondimenti applicati al gameplay.