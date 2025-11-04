3

L'esperienza definitiva di Cyberpunk 2077 arriva su Nintendo Switch 2 ad un super prezzo: (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/11/2025
Su Amazon, oggi, è disponibile per gli utenti un'ottima occasione di portarsi a casa l'Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch 2 in offerta: la promozione prevede uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,90€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma per questa versione. Puoi acquistare il gioco direttamente tramitq questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriva su Nintendo Switch 2, offrendo il modo più immersivo e dinamico di vivere l'esperienza di Night City. Grazie ai controller Joy-Con 2, ogni scontro diventa più intenso: potrai curarti, schivare e attaccare utilizzando i comandi di movimento.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'edizione sfrutta appieno le capacità della nuova console, offrendo controlli di precisione avanzata e un'inedita sensazione di controllo. Con il supporto alla mira giroscopica, le armi rispondono in modo più fluido e realistico, mentre il Joy-Con 2 può essere utilizzato come un mouse, garantendo una precisione millimetrica sia durante i combattimenti più frenetici che nell'esplorazione di ogni angolo di Night City.

Grazie alla potenza e alla versatilità di Nintendo Switch 2, puoi giocare ovunque e in qualsiasi momento: continua la tua avventura da casa o in mobilità senza perdere i progressi grazie alla funzione di cross-save, che ti permette di proseguire su altre piattaforme. La Ultimate Edition include anche l'acclamata espansione Phantom Liberty. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.

