L'esperienza definitiva di Cyberpunk 2077 arriva su Nintendo Switch 2 ad un super prezzo: (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile per gli utenti un'ottima occasione di portarsi a casa l'Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch 2 in offerta: la promozione prevede uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,90€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma per questa versione. Puoi acquistare il gioco direttamente tramitq questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriva su Nintendo Switch 2, offrendo il modo più immersivo e dinamico di vivere l'esperienza di Night City. Grazie ai controller Joy-Con 2, ogni scontro diventa più intenso: potrai curarti, schivare e attaccare utilizzando i comandi di movimento.