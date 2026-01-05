1

Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3 è ufficiale, in arrivo questa settimana

Atlus e Imagineer hanno annunciato in maniera ufficiale la particolare collaborazione Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, che introduce alcuni contenuti a tema molto particolari.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/01/2026
Morgana in Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3

Confermando le voci di corridoio emerse in seguito a un leak nei giorni scorsi, Imagineer e Atlus hanno annunciato in via ufficiale la collaborazione Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, che porta contenuti e personaggi dal celebre RPG all'interno del gioco di fitness a base di boxe.

Invece di un nuovo capitolo, come inizialmente si poteva pensare, si tratta di un DLC per il terzo capitolo della serie, intitolato Persona 5 Royal Pack, in arrivo in questi giorni per Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer su Nintendo Switch.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo incentrato su Persona 5 Royal ha la data di uscita fissata per l'8 gennaio 2026, dunque in arrivo proprio questa settimana.

Musiche e contenuti e tema

Non è la prima volta che la serie introduce collaborazioni con altri franchise: in precedenza avevamo visto infatti dei cross-over con Hatsune Miku e anche con Fist of the North Star, ovvero il celebre Ken il Guerriero, prima di questa nuova variazione a tema Persona 5.

La copertina alternativa a tema Persona 5 Royal
La copertina alternativa a tema Persona 5 Royal

Si tratta di contenuti aggiuntivi che vanno a caratterizzare l'esperienza di gioco con nuove musiche e alcune caratterizzazioni grafiche.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, la recensione del gioco per diventare Tyson... o forse Jake Paul Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, la recensione del gioco per diventare Tyson... o forse Jake Paul

In particolare, il Persona 5 Royal Pack introduce le seguenti tracce musicali:

  • "Wake Up, Get Up, Get Out There"
  • "Life Will Change"
  • "I believe"
  • "Rivers in the Desert"
  • "Last Surprise"

E alcune particolari T-Shirt a tema:

  • Original Collaboration T-Shirts (x3)

Inoltre, Imagineer in Giappone ha annunciato una copertina alternativa per il gioco a tema con questo DLC, ma che può essere ottenuta solo attraverso una sorta di lotteria attraverso i canali social e prendendo parte all'evento speciale in-game "Morgana's Challenge".

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3 è ufficiale, in arrivo questa settimana