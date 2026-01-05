Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3 è ufficiale, in arrivo questa settimana

Confermando le voci di corridoio emerse in seguito a un leak nei giorni scorsi, Imagineer e Atlus hanno annunciato in via ufficiale la collaborazione Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, che porta contenuti e personaggi dal celebre RPG all'interno del gioco di fitness a base di boxe.
Invece di un nuovo capitolo, come inizialmente si poteva pensare, si tratta di un DLC per il terzo capitolo della serie, intitolato Persona 5 Royal Pack, in arrivo in questi giorni per Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer su Nintendo Switch.
Il nuovo pacchetto aggiuntivo incentrato su Persona 5 Royal ha la data di uscita fissata per l'8 gennaio 2026, dunque in arrivo proprio questa settimana.
Musiche e contenuti e tema
Non è la prima volta che la serie introduce collaborazioni con altri franchise: in precedenza avevamo visto infatti dei cross-over con Hatsune Miku e anche con Fist of the North Star, ovvero il celebre Ken il Guerriero, prima di questa nuova variazione a tema Persona 5.
Si tratta di contenuti aggiuntivi che vanno a caratterizzare l'esperienza di gioco con nuove musiche e alcune caratterizzazioni grafiche.
In particolare, il Persona 5 Royal Pack introduce le seguenti tracce musicali:
- "Wake Up, Get Up, Get Out There"
- "Life Will Change"
- "I believe"
- "Rivers in the Desert"
- "Last Surprise"
E alcune particolari T-Shirt a tema:
- Original Collaboration T-Shirts (x3)
Inoltre, Imagineer in Giappone ha annunciato una copertina alternativa per il gioco a tema con questo DLC, ma che può essere ottenuta solo attraverso una sorta di lotteria attraverso i canali social e prendendo parte all'evento speciale in-game "Morgana's Challenge".