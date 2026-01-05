Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3 è ufficiale, in arrivo questa settimana

Confermando le voci di corridoio emerse in seguito a un leak nei giorni scorsi, Imagineer e Atlus hanno annunciato in via ufficiale la collaborazione Persona 5 Royal x Fitness Boxing 3, che porta contenuti e personaggi dal celebre RPG all'interno del gioco di fitness a base di boxe.

Invece di un nuovo capitolo, come inizialmente si poteva pensare, si tratta di un DLC per il terzo capitolo della serie, intitolato Persona 5 Royal Pack, in arrivo in questi giorni per Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer su Nintendo Switch.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo incentrato su Persona 5 Royal ha la data di uscita fissata per l'8 gennaio 2026, dunque in arrivo proprio questa settimana.