Fitness Boxing Fist of the North Star: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Gli sviluppatori di Imagineer hanno annunciato la data di uscita in Europa di Fitness Boxing Fist of the North Star per Nintendo Switch. Segnatevi l'appuntamento sul calendario: potrete iniziare ad allenarvi con Kenshiro e gli altri personaggi di Ken il Guerriero a partire dal 2 marzo 2023.

Se vi siete persi l'annuncio di questo bizzarro mashup, sappiate che Fitness Boxing Fist of the North Star è un fitness game basato su Ken il Guerriero, in cui i giocatori dovranno eseguire con i Joy-Con di Nintendo Switch dei movimenti simili alla boxe. Insomma, con la scusa di fare un po' di sano esercizio fisico potrete dunque prendere a pugni qualche criminale e utilizzare le tecniche della divina scuola Hokuto.

A tal proposito, sono presenti due modalità: Battaglia del Criminale, dove puoi stendere una sfilza di criminali con i tuoi pugni, e Battaglia del Boss, dove combatterai contro i rivali di Kenshiro, as esempio Raoh. Inoltre, la colonna sonora includerà alcune delle musiche iconiche di Ken il Guerriero, come Aio Torimodose!!, Tough Boy, Yuria Eienni e Silent Survivor, oltre a una serie di tracce personalizzate per ogni personaggio.

I preorder di Fitness Boxing Fist of the North Star sono già disponibili tramite il Nintendo eShop a questo indirizzo, con il gioco che sarà venduto al prezzo di 49,99 euro.