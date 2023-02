The Finals: nuovo trailer con le date della beta, arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S

Embark Studios ha pubblicato un nuovo trailer per ricordare il prossimo arrivo della beta chiusa su PC di The Finals, lo spettacolare FPS con fisica avanzata che arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, secondo quanto riferito dagli sviluppatori.

La beta a numero chiuso di The Finals si terrà dal 7 al 21 marzo attraverso Steam, dunque per il momento solo su PC, ma gli sviluppatori hanno confermato che il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

La caratteristica principale di The Finals sembra essere l'inedito tasso di interazione che caratterizza il gioco, come risulta visibile anche nel nuovo trailer.

The Finals è uno sparatutto in prima persona free-to-play dall'anima multiplayer e competitiva, che pone i giocatori all'interno di una sorta di trasmissione televisiva in cui i partecipanti prendono parte a uno show virtuale dove si affrontano in arene basate su luoghi reali, utilizzando varie armi da fuoco e abilità particolari.

L'elemento maggiormente caratterizzante del gioco sembra proprio essere l'elevata possibilità di interazione ambientale, che consente di demolire intere parti di scenario e sfruttare questa possibilità contro i nemici, seminando distruzione ovunque.

Questo è ottenuto attraverso una fisica piuttosto avanzata e una gestione modulare degli asset che possono essere distrutti con effetti alquanto convincenti, in base a quanto possiamo vedere. Tutto questo sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC, ma non ci sono ancora date d'uscita precise.