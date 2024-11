The Finals si aggiorna per PS5 Pro e arriverà presto anche su PS4

The Finals si è aggiornato in questi giorni per supportare PS5 Pro con una versione tecnologicamente più avanzata in grado di sfruttare le caratteristiche della nuova console Sony, ma oltre a questo update raggiungerà anche un'altra piattaforma con l'arrivo su PS4, la cui data di uscita è ormai vicina.

Embark Studios ha annunciato che The Finals arriverà anche su PS4, con data di uscita fissata per il 12 dicembre e ampliando in questo modo la potenziale base di utenti. Considerando la diffusione della console Sony in questione, è probabile che il gioco riceverà una bella iniezione di altri giocatori in questo frangente.

A quasi un anno di distanza dalla sua uscita in versione originale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Finals continua la sua evoluzione ampliandosi anche a una console della generazione scorsa e a una completamente nuova, attraverso questa doppia novità.