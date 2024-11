Snufkin: Melody of Moominvalley porta la sue magica atmosfera anche su PS5 e Xbox Series X|S, con nuovo DLC

Non c'è ancora una data di uscita per le nuove versioni console, che arriveranno presto ad affiancare quella Nintendo Switch già disponibile sul mercato e anche PC , uscite lo scorso marzo, ma probabilmente sarà fissata in contemporanea con il DLC.

Una nuova storia romantica

Snufkin: Melody of Moominvalley è un'avventura dai toni rilassati e malinconici, nella quale interpretiamo Snufkin impegnata a restaurare l'armonia naturale dell'ambiente, dopo che una serie di grotteschi e curatissimi parchi sono stati creati dove un tempo c'era la natura incontaminata.

Per rimediare a queste artificiose modifiche dell'ambiente, la protagonista deve portare a termine diversi compiti, cercando di non farsi scoprire dalle guardie e aiutando in vari modi la fauna locale.

La colonna sonora riprende musiche dagli album del celebre gruppo islandese, oltre a nuovi arrangiamenti da parte di altri musicisti, con la coordinazione del sound designer Oda Tilset.

Nel nuovo DLC Fuddler's Courtship troviamo una nuova avventura piena di strani e meravigliosi incontri, caratterizzata da un'ambientazione autunnale. L'espansione rappresenta una accorata storia d'amore, nella quale il nuovo amico Fuddler ha bisogno di una mano per esprimere i suoi sentimenti e i giocatori si uniscono a Snufkin e al suo migliore amico, Moomintroll, per una gita in campeggio nella natura selvaggia prima che arrivi l'inverno. Quella che avrebbe dovuto essere una rilassante escursione a due, si trasforma in un viaggio caotico e romantico, con tanti nuovi e vecchi amici.