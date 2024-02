Snufkin: Melody of Moominvalley, data d'uscita e trailer per l'affascinante avventura musicale

Il gioco sarà disponibile dal 7 marzo 2024 per quanto riguarda Nintendo Switch e PC, con versioni iOS e Android a seguire in data ancora da precisare e prezzo di 19,99 dollari.

Snufkin: Melody of Moominvalley ha una data d'uscita ufficiale, annunciata nel corso del Nintendo Direct e attraverso il trailer visibile qui sotto per l'affascinante avventura musicale di Hyper Games e Raw Fury.

Una strana e affascinante avventura

Nel gioco ci troviamo ad interpretare Snufkin impegnata a restaurare l'armonia naturale dell'ambiente, dopo che una serie di grotteschi e curatissimi parchi sono stati creati dove un tempo c'era la natura incontaminata.

Per rimediare a queste artificiose modifiche dell'ambiente, la protagonista deve portare a termine diversi compiti, cercando di non farsi scoprire dalle guardie e aiutando in vari modi la fauna locale. La storia supporta in maniera importante ogni fase del gioco, anche attraverso una serie di dialoghi interessanti con gli strani personaggi che si incontrano lungo il cammino.

In Snufkin: Melody of Moominvalley dobbiamo esplorare l'ambiente e risolvere gli enigmi che si trovano al suo interno, scoprendo i segreti di Moominvalley e cercando di far tornare l'ordine naturale in tutta la valle, cercando però di non incappare negli inflessibili guardiani dei parchi, tra suonate di armonica, azione stealth e puzzle vari.