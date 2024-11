Microsoft presenta Edge Game Assist, un vero e proprio browser internet utilizzabile dentro ai giochi

Invece di ricorrere a un secondo schermo, a uno smartphone o semplicemente al comando Alt-Tab per tornare al desktop, Microsoft Edge Game Assist fornisce un vero e proprio mini-browser Edge da utilizzare durante la sessione di gioco, senza uscire da questa.

Come riferito dalla casa di Redmond, l'88% dei giocatori ricorre a un browser internet per cercare aiuto durante le sessioni di gioco, tracciare i progressi o, a seconda delle esigenze, anche ascoltare musica, chattare o ricorrere a varie risorse per aiutarsi durante la partita.

Microsoft ha presentato una novità interessante per i giocatori con l'introduzione di Microsoft Edge Game Assist , che si presenta come un vero e proprio browser internet da utilizzare durante una sessione di gioco , all'interno di una finestra dedicata.

Una finestra in sovrimpressione

La funzione è stata inserita all'interno della Game Bar di Windows al momento ancora in versione Preview, dunque non definitiva, ma sembra essere già pienamente funzionante.

Come visibile nel breve video esplicativo, richiamando la Game Bar è possibile far comparire una finestra in sovrimpressione che consente di navigare su internet senza dover uscire dalla sessione di gioco.

Game Assist è una versione speciale di Microsoft Edge, ottimizzata per i giochi su PC, che riconosce il gioco che si sta utilizzando e fornisce suggerimenti e guide per questo.

Inoltre, condivide gli stessi dati del browser Edge in versione standard sul PC in uso, compresi i preferiti, la cronologia, i cookie, i moduli compilati e altro ancora in modo da rendere più agevole la navigazione.

È anche possibile accedere rapidamente ai servizi preferiti come Discord, Twitch, Spotify o qualsiasi altra pagina o sito nella barra laterale. Come altri widget della Game Bar, è possibile appuntare la finestra di Game Assist direttamente sopra la partita, in modo da poter consultare una guida o guardare un video mentre si sta giocando.

Per utilizzarlo, bisogna installare Microsoft Edge Insider Beta e poi selezionarlo come browser predefinito (Impostazioni Windows > App > Default app > Edge Beta > Predefinito), oltre a entrare nella preview di Game Assist e installare il widget Game Bar. Trovate tutte le informazioni e istruzioni al riguardo a questo indirizzo.

I giochi che supportano al momento Microsoft Edge Game Assist sono: