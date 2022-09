Fitness Boxing: Fist of the North Star annunciato, allenatevi con Kenshiro su Switch

Durante il Nintendo Direct è stato annunciato Fitness Boxing: Fist of the North Star, ovvero una sorta di fitness game incentrato su Kenshiro, nel quale i Joy-Con di Nintendo Switch vengono utilizzati per simulare i movimenti della boxe.

Si tratta dunque di impugnare i Joy-Con e menare le mani seguendo le istruzioni a schermo e cercando di effettuare i movimenti giusti e con il tempismo corretto, mentre vediamo anche andare in scena vari momenti narrativi legati alla storia di Ken il Guerriero.

Fitness Boxing: Fist of the North Star, uno screenshot

Il tutto dovrebbe funzionare anche come esercizio ginnico, nelle intenzioni degli sviluppatori: si tratta in pratica di allenarsi con esercizi tipici della boxe, menando colpi a vuoto ma seguendo una dinamica e istruzioni precise.

La presenza di Kenshiro ovviamente arricchisce l'esperienza di gioco con personaggi ed eventi tratti dalla serie, rendendo l'esercizio anche godibile dal punto di vista della progressione con una certa storia da seguire. Fitness Boxing: Fist of the North Star è in arrivo a marzo 2023 su Nintendo Switch.