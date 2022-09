Pikmin 4 annunciato durante il Nintendo Direct, con periodo d'uscita

Nel corso del Nintendo Direct odierno Nintendo ha annunciato l'arrivo nel 2023 di Pikmin 4, il nuovo capitolo dell'amatissima serie. A dare la notizia è stato il maestro Shigeru Miyamoto in persona, che per l'occasione ha anche indossato una t-shirt a tema.

Di Pikmin 4 si è visto pochissimo

Miyamoto con la t-shirt di Pikmin 4

Del gioco non è stato mostrato praticamente nulla, se non il logo e un paesaggio. Anche le informazioni in merito al gameplay sono state scarse. Miyamoto ha parlato di guardare l'azione dalla prospettiva dei Pikmin e di maggior controllo grazie a Nintendo Switch, ma non ha esplicitato granché i vari concetti, che rimangono avvolti nel buio. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.

L'unica certezza è che già con gli annunci di oggi la lineup del prossimo anno di Nintendo Switch si presenta come davvero interessante.

Leggiamo le poche informazioni fornite dal comunicato stampa ufficiale:

le prime immagini del nuovo capitolo della serie Pikmin hanno mostrato un parco e un coleto addormentato, ma mancava un elemento importante... I Pikmin! Dove saranno finiti? Maggiori dettagli su questo nuovo titolo per Nintendo Switch in arrivo nel 2023 saranno svelati prima della sua uscita.