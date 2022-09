Harvestella: demo disponibile ora su Nintendo eShop, data di uscita confermata

Oggi, 13 settembre 2022, è andato in onda il nuovo Nintendo Direct e gli editori di Switch hanno mostrato Harvestella, che uscirà il 4 novembre 2022. Inoltre, è ora disponibile una demo di Harvestella che permetterà di proseguire nel gioco completo con i salvataggi creati.

La descrizione di Harvestella recita: "Esplora le varie città e i dungeon del mondo: la città di Nemea, dove i ciliegi sono sempre in fiore; la città costiera di Shatolla, piena di taverne; il villaggio di Lethe, con i suoi magnifici colori delle quattro stagioni; e la nevosa capitale sacra Argene. Per raggiungere il Seaslight, ovvero i quattro cristalli giganti che regolano le stagioni, dovrai percorrere un cammino meraviglioso ma anche pieno di ostacoli."

"Incontrerai nuovi amici, come Shrika, una missionaria in cerca di una nuova fede; Heine, un meccanico di bell'aspetto; Asyl, un discendente dei Wind Readers; e Aria, una ragazza misteriosa che dice di venire dal futuro. Scoprendo i loro problemi e i loro modi di vivere diversi, capirai di più sui tuoi alleati. Durante le battaglie potrai passare istantaneamente da una classe all'altra per trionfare, come il Fighter, che sferra veloci colpi di spada, lo Shadow Walker, che infligge colpi letali con delle spade gemelle, o il Mage, specializzato in attacchi magici. Affronta nemici molto forti prendendo di mira i loro punti deboli e poi eliminali con un potente Double Break."