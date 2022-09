Various Daylife: l'RPG di Square Enix è disponibile ora su Nintendo Switch

Oggi, 13 settembre 2022, è andato in onda il nuovo Nintendo Direct e gli editori di Switch hanno mostrato Various Daylife, un gioco di ruolo dai creatori di Octopath Traveler, disponibile da ora su Nintendo Switch. Era già disponibile su Apple Arcade.

Various Daylife ci porta nel mondo di Antoecia: dovremo esplorare il territorio, ampliare il nostro insediamento e imbarcarci in spedizioni per scoprire i segreti di questa nuova terra. Ci sarà un certo focus sulla gestione delle risorse, in quanto fuori dalle mura cittadine potremo portarne con noi poche. Otterremo quindi materiali e torneremo al sicuro per espandere i nostri possedimenti. Otterremo anche nuovi personaggi, storie e non solo avanzando con il gioco.

Diteci, avevate già giocato su mobile Various Daylife? Lo recupererete ora che è disponibile su Switch?