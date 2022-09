Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: nuovi giochi N64 in arrivo, tra cui 007 GoldenEye

In occasione del Nintendo Direct di settembre 2022, sono stati annunci nuovi giochi Nintendo 64 in arrivo nei prossimi mesi per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Di seguito l'elenco completo dei giochi annunciati:

2022

Pilotwings 64

Mario Party

Mario Party 2

2023

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

1080° Snowboard

Excitebike 64

007 GoldenEye

Particolarmente interessante l'aggiunta di 007 GoldenEye che includerà il multiplayer online. Per il resto parliamo di grandi classici Nintendo 64, come la trilogia di Mario Party e i due Pokémon Stadium.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è un abbonamento disponibile al prezzo di 39,99 euro per l'iscrizione individuale da 12 mesi, mentre quelle familiari (8 account), sempre da 12 mesi, avranno un prezzo di 69,99 euro.

Che ne pensate, siete contenti per le novità in arrivo per il catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.