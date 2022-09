Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovo trailer del gameplay per il Nintendo Direct

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay in occasione del Nintendo Direct di oggi, a breve distanza dall'ultima presentazione dell'atteso strategico.

Sono infatti passati pochi giorni dal trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope per l'Ubisoft Forward, ma è sempre un piacere rivedere in azione il gioco, che come sappiamo introdurrà diverse novità di grande rilevanza.

Una di queste sono le Sparks, che nel filmato vediamo raccogliere e gestire: si tratta di companion che donano alla nostra squadra capacità speciali, alcune delle quali in grado di risolvere rapidamente uno scontro.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.