Mario + Rabbids Sparks of Hope: trailer gameplay dall'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022

All'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 è stato mostrato un nuovo trailer gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo gioco per Nintendo Switch sviluppato da Ubisoft Milano. È anche stato confermato che ci saranno nuovi contenuti nel corso nel prossimo anno: ci saranno 3 DLC, l'ultimo dei quali introdurrà anche un nuovo eroe giocabile, Rayman.

Nel trailer gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope possiamo vedere che il nostro gruppo di eroi può esplorare liberamente certe aree per cercare collezionabili e completare piccoli puzzle per avanzare.

Ovviamente Mario + Rabbids Sparks of Hope includerà tante battaglie, come nel primo capitolo. A differenza del precedente gioco per Nintendo Switch, però, non ci saranno più aree divise in caselle ma il movimento durante i turni sarà libero. I nemici avranno punti di forza e debolezze da sfruttare. Gli eroi, che includono anche Bowser, avranno capacità uniche. Potremo anche sfruttare gli Sparks per personalizzare i nostri eroi e avere poteri e potenziamenti aggiuntivi.

Il trailer gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope mostra uno scontro su un treno: i nemici appaiono davanti e dietro i nostri personaggi e il nostro obiettivo in tale fase è di eliminare un'enorme creature, un Wiggler, attaccata ai lati del treno. La missione è strutturalmente molto più elaborata rispetto a quelle del primo capitolo e, unito alla maggiore possibilità di esplorazione, il nuovo gioco sembra notevolmente più elaborato e ampio.

Diteci, che ne pensate del gioco di Ubisoft Milano?