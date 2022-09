Ubisoft+ accoglie nuovi indie: i giochi annunciati per l'abbonamento all'Ubisoft Forward 2022

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di una selezione di giochi indie nell'abbonamento Ubisoft+. L'annuncio è stato fatto durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022. Tra i giochi in arrivo sono inclusi:

Ogni gioco sarà disponibile su Ubisoft+ per un minimo di sei mesi e altri giochi verranno aggiunti regolarmente al catalogo Ubisoft+.

"È un nuovo capitolo dell'avventura di Ubisoft+", ha dichiarato Alexia Brumé, Director of Branding and Content di Ubisoft "Abbiamo sempre cercato di offrire i migliori giochi per tutti gli stili di gioco e stiamo riflettendo questo impegno nella selezione dei nostri partner. Siamo entusiasti di dare risalto ad alcuni giochi indie stellari, da avventure narrative come Lake e Astrologaster a un puzzle game giallo con Evan's Remains, fino a un RPG a turni con Fell Seal: Arbiter's Mark".

Astrologaster

Ubisoft ha anche dichiarato: "Questo annuncio segna un nuovo passo nel lungo impegno di Ubisoft nei confronti dell'ecosistema indie. Attraverso iniziative globali e locali che sostengono l'innovazione nel gameplay, nel game design e nella tecnologia, nonché il mentoring e il finanziamento di startup creative, Ubisoft mira a portare avanti qualità, conoscenza ed esperienza e a costruire insieme il futuro dell'industria."

Ricordiamo che Ubisoft+ è attualmente disponibile su PC, Stadia e Amazon Luna, e in futuro sarà disponibile su PlayStation e Xbox. Ubisoft+ offre più di 100 giochi Ubisoft, compresi nuovi giochi al D1, come il venturo Skull and Bones.