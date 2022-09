The Mandalorian Stagione 3: trailer ufficiale dal D23 Expo

Durante il Disney D23 Expo, la compagnia del Topo ha mostrato un nuovo trailer dedicato a The Mandalorian Stagione 3, nel quale Grogu e Din si riuniscono. La serie è in arrivo su Disney+ nel 2023.

Ricordiamo che The Mandalorian Stagione 3 riprenderà da dove si sono interrotte le avventure di Din e di Grogu in The Book of Boba Fett. La coppia è tornata assieme: il tutto però ha fatto sì che il giovane jedi non completasse il proprio allenamento.

Din, invece, dovrà far fronte con quanto accaduto durante The Book of Boba Fett e partirà insieme a Bo-Katan e a molti altri mandaloriani. Nel trailer possiamo vedere delle battaglie. Il focus della Stagione 3 di The Mandalorian sembra essere Mandalor, il pianeta dei mandaloriani.

The Mandalorian Stagione 3 vedrà come produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni. Pedro Pascal torna nei panni di Din/Mando. Carl Weathers, Katee Sackhoff e altri volti noti torneranno nella serie. Ricordiamo infine che il prossimo anno tornerà anche Ahsoka, altra serie Star Wars.

A breve, invece, avremo modo di vedere Andor, serie che seguirà le vicende del titolare ladro che diventerà un membro importante della resistenza.