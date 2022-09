La Sirenetta: teaser trailer e data di uscita del film live-action dal Disney D23

Disney ha pubblicato un primo teaser trailer de La Sirenetta durante il Disney D23 Expo, da poco andato in onda. Si tratta del film live-action e CGI dedicato alla famosa principessa che vive in fondo al mar. La data di uscita per il mercato USA è il 26 maggio 2023, per l'Italia non dovrebbe essere troppo diverso.

Halle Bailey è Ariel, principessa e figlia di Nettuno. Il trailer ci permette di udire la canzone "Part of Your World", che è per certo nota ai fan dell'opera originale Disney. Il video ci mostra anche una serie di ambienti marini nei quali la nostra protagonista si avventurerà, tra i quali la sua grotta dei tesori e la caverna di Ursula.

Parlando del resto del cast, nel film troveremo anche Javier Bardem nei panni di Re Tritone. Melissa McCarthy sarà invece Ursula e Jonah Hauer-King sarà il Principe Eric. Daveed Diggs sarà Sebastian il granchio e Jacob Tremblay sarà invece la voce inglese di Flounder, che apparirà proprio come un pesce. Alla regia ci sarà Rob Marshall.

Diteci, che ne pensate di questa versione de La Sirenetta?