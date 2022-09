Lies of P: il doppiaggio temporaneo è così brutto da diventare virale, ascoltatelo anche voi

Un utente Twitter ha condiviso un frammento di un video gameplay di IGN USA dedicato a Lies of P all'interno del quale abbiamo modo di udire il doppiaggio inglese temporaneo del gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like in arrivo il prossimo anno. La qualità è talmente bassa da risultare divertente ed è infatti diventato subito virale.

Nel video qui sopra possiamo vedere il protagonista di Lies of P, Pinocchio, che corre su un ponte. Il burattino deve però affrontare un nemico, armato di una grande sega usata come una sorta di spada. L'avversario è doppiato in inglese, ma si tratta solo di un doppiaggio temporaneo, usato come segnaposto prima del lavoro della versione completa.

La frase è però pronunciata in modo così svogliato, soprattutto in quel finale "Die!" (muori), da risultare divertente. Possiamo confermare che si tratta del doppiaggio temporaneo grazie a una dichiarazione di un portavoce di Lies of P, che ha commentato sotto il video YouTube di IGN USA.

La conferma sul doppiaggio di Lies of P

Diteci, cosa ne pensate di Lies of P? Doppiaggio temporaneo a parte, vi sembra di qualità?

Vi ricordiamo infine i requisiti minimi e consigliati per PC di Lies of P. Ecco poi anche i tre motivi per i quali Pinocchio è stato scelto per un souls-like.