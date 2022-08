Lies of P: i requisiti minimi e consigliati per PC del soul-like su Pinocchio

Neowiz ha svelato i requisiti minimi e consigliati di Lies of P, il souls-like su Pinocchio in arrivo nel 2023. I requisiti minimi per PC di Lies of P richiedono:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Versione 12

Vediamo invece i requisiti consigliati per PC di Lies of P:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6700 / NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: Versione 12

Nel complesso, i requisiti PC di Lies of P non pretendono un computer di altissimo livello per raggiungere il livello minimo. Per quanto riguarda i raccomandanti, vengono suggerite delle GPU in grado di gestire il ray tracing: per il momento però tale tecnologia non è stata confermata per il gioco.

Una scena di combattimento di Lies of P

Ricordiamo anche che Lies of P arriverà oltre che su PC anche su Stadia, PlayStation e Xbox. Inoltre, il souls-like sarà disponibile sin dal D1 su Xbox Game Pass.