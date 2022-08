FIFA 23 disponibile con un mese di anticipo su Xbox tramite un glitch

La testata inglese Mirror ha segnalato che FIFA 23 è diventato disponibile su Xbox con un mese di anticipo quest'oggi, 30 agosto 2022. La data di uscita del gioco di EA è il 30 settembre 2022, ma brevemente il gioco è stato disponibile in anticipo.

Secondo le segnalazioni, FIFA 23 era disponibile su Xbox One in formato completo, con tutte le modalità inclusa FIFA Ultimate Team: gli utenti hanno infatti iniziato a condividere online i valori FUT dei giocatori più famosi.

Pare che il problema sia nato dalla versione Closed Beta di FIFA 23: chi vi aveva accesso ha avuto modo di fare l'upgrade al gioco completo e ottenere così tutti i contenuti del gioco regolare. Pare inoltre che alcuni abbiamo avuto accesso anche alla colonna sonora e a dei kit di gioco non ancora pubblicati.

I campi di FIFA 23

Secondo le segnalazioni di alcuni utenti, il glitch non è più attivo e il file di download non è più disponibile nella libreria di Xbox. Altri sembra essere ancora in grado di accedere, ma probabilmente ci vorrà poco perché EA blocchi tutto in modo definitivo, sempre che non l'abbia già fatto mentre scriviamo queste parole.

Electronic Arts non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sulla questione. Ricordiamo infine che chi ha acquistato la FIFA 23 Ultimate Edition avrà accesso al gioco al 27 settembre 2022. Sarebbero dovuto essere i primi, ma non è più così.

Non è la prima volta che EA si fa "autogol" con il gioco: l'Ultimate Edition di FIFA 23 era in vendita a 0.06€ e pare che i preordini saranno rispettati.