Games With Gold, settembre 2022: i giochi gratis Xbox annunciati ufficialmente

Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games With Gold di settembre 2022: i giochi gratis disponibili per gli abbonati a Xbox LIVE Gold nei prossimi giorni saranno:

Gods Will Fall, scaricabile dal 1 al 30 settembre

Double Kick Heroes, scaricabile dal 16 settembre al 15 ottobre

Thrillville, scaricabile dal 1 al 15 settembre

Portal 2, scaricabile dal 16 al 30 settembre

Dopo i Games With Gold di agosto, con Calico e ScourgeBringer, il servizio in abbonamento di casa Microsoft si prepara dunque a coinvolgerci con la straordinaria avventura dell'action puzzle targato Valve e con il dungeon crawler di Clever Beans, ma non solo.

Capace di vendere al lancio quattro milioni di copie, Portal 2 si pone senza dubbio come il piatto forte della nuova line-up: "un'avventura strepitosa e allucinante in cui devi usare il tuo acume e non le armi."

"È ambientato in una sorta di casa dell'orrore frutto della scienza diabolica. Ancora una volta, dovrai affrontare un antagonista di nome GLaDOS, un'intelligenza artificiale , pazza e geniale al contempo, e dovrai farlo con un dispositivo sperimentale per aprire portali."

"Trasgredisci le leggi della fisica in modi che non avresti mai osato immaginare, in un gioco costellato da rompicapi e caratterizzato da una trama giocabile sia in modo individuale che in modo multigiocatore."

Gods Will Fall, una sequenza di combattimento

Gods Will Fall ci vedrà invece affrontare "le tremende prove di una banda di audaci guerrieri che tentano disperatamente di sottrarre l'umanità alle spietate grinfie delle divinità."

"Avendo subito la crudeltà del dominio divino troppo a lungo, ogni uomo o donna in grado di rimediare un'arma sarà chiamato a entrare nel tuo clan, composto da otto sopravvissuti celtici, per sfidare legioni di terribili bestie e servi che dimorano in ciascun regno infernale delle divinità."

Double Kick Heroes e Thrillville, infine, sono rispettivamente un curioso rhythm shooter e un classico dei simulatori di parchi tematici per l'originale Xbox.