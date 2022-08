Games with Gold agosto 2022, da Calico a ScourgeBringer

Siamo arrivati ad agosto 2022 e anche i Games with Gold proseguono per la loro strada, sostanzialmente senza cambiare rotta e proponendo, anche in questo caso, quattro giochi non troppo conosciuti o particolarmente recenti, ma che risultano comunque interessanti da recuperare, soprattutto nel caso non si siano presi in considerazione in precedenza.

Siamo peraltro di fronte a uno degli ultimi mesi strutturati secondo questo schema classico: Microsoft ha infatti annunciato ufficialmente l'intenzione di smettere di proporre i giochi Xbox 360 a partire da ottobre 2022.

Games with Gold, agosto 2022: i giochi gratis del mese per gli abbonati a Gold e Game Pass Ultimate

Questo apre degli interrogativi ancora irrisolti: i giochi diventeranno due al mese, ovvero solo quelli tratti dal catalogo Xbox One, oppure resteranno quattro e saranno tutti tratti dal catalogo della console di scorsa generazione, avendo concluso la proposta dei giochi in retrocompatibilità estesa? È possibile che il programma inizi a includere anche giochi pensati per Xbox Series X|S, o comunque usciti dopo il lancio delle console attuali? Difficile trovare risposte senza comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft: vedendo l'andamento di Games with Gold, ci sentiamo di propendere per le soluzioni più prudenti possibile, vista la scarsa volontà di puntare su questo programma, ma attendiamo di scoprire qualcosa di più concreto.