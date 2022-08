Forever Ago: abbiamo parlato con gli sviluppatori di questo nuovo gioco ricco di atmosfera

Insomma, parliamo di un titolo che ha tutte le carte in regola per diventare un piccolo cult tra chi ama le esperienze meditative e tranquille, dato che guardando il gameplay presentato le caratteristiche curiose su cui indagare non mancano di certo. Abbiamo cercato di chiarire alcuni dei nostri dubbi in una breve intervista con gli sviluppatori di Forever Ago e, nonostante non abbiano voluto svelarci molti dei segreti della loro opera, qualche informazione interessante è spuntata. Ecco cosa sappiamo.

Si tratta infatti di un'avventura prevalentemente narrativa, in cui il protagonista, Alfred, decide di mettersi in viaggio dopo un tragico evento non meglio specificato. E il bello è che non sembrano esserci forzature, strani elementi mistici o pressioni per rendere le cose più esaltanti e ricche d'azione... Forever Ago si concentra solo sul "viaggio", sulle personalità che Alfred incontra, e sui luoghi che visita, tutti ispirati peraltro dalla natura e dai paesaggi del Nord America.

L' Annapurna Showcase quest'anno non contava titoli capaci di lasciare a bocca aperta la sua fanbase, eppure quanto presentato è riuscito ancora una volta a dimostrare la volontà del noto publisher indipendente di coltivare talenti, concentrandosi su partnership con team di sviluppo ricchi di artisti e supportando piccoli gruppi di programmatori desiderosi di portare a termine progetti normalmente ignorati dalle major per via delle loro peculiarità.

In camper e in compagnia

Forever Ago: un uomo e il suo cane, o "un" cane... non è ancora chiaro

Alfred è un vecchietto arzillo, ma non così in forma da poter vagare per chilometri e chilometri a piedi. Il suo viaggio sarà quindi prevalentemente a bordo di un camper, e coprirà varie location molto diverse tra loro. I Third Shift ci hanno peraltro confermato che non vi saranno sezioni "di guida" e il camper sarà attivo prevalentemente durante delle scene d'intermezzo tra una fase e un'altra. A quanto pare l'intenzione è quella di rendere il mezzo personalizzabile in qualche modo (seppur non siano entrati nei dettagli in tal senso), senza renderlo realmente centrale nelle meccaniche. Ah, già che stiamo parlando di luoghi visitabili, l'ambientazione di Forever Ago sarà basata sui paesaggi americani, ma non legata a doppio filo a luoghi reali.

Le mappe sono per lo più inventate, e solo parzialmente strutturate ispirandosi a vere location; sembra inoltre che non mancherà la varietà, visto che nel trailer si vedono sia distese desolate degne del deserto del Nevada, sia zone boschive ricche di vegetazione.

Come detto, a ogni modo, Alfred non sarà solo durante il suo girovagare. Il gioco vanterà un cast di personaggi piuttosto colorito e una discreta interattività ambientale, prevalentemente dedicata alla raccolta d'informazioni sui luoghi e sulle persone che li abitano. I compagni di Alfred non saranno poi solo umani: si vede infatti chiaramente il protagonista accompagnato da un cane in un paio di scene e screenshot. Quando abbiamo chiesto delucidazioni agli sviluppatori non si sono sbottonati sul ruolo del peloso a quattro zampe, ma hanno confermato che si tratta di un randagio che il nostro alter ego incontra durante l'avventura, e che avrà indubbiamente un ruolo significativo durante il viaggio.

È stato inoltre confermata anche la volontà di cambiare alle volte il ritmo e il gameplay della campagna. Una sezione boschiva è chiaramente in notturna, e vede Alfred alle prese con il maltempo, oltre a essere generalmente più tesa rispetto alle altre. Ora, non aspettatevi certo fasi survival durante questa scampagnata virtuale, però riteniamo che sarà interessante valutare come possa mutare la struttura del tutto di capitolo in capitolo.