Xbox Games With Gold: basta giochi Xbox 360 a partire da ottobre 2022

A partire da ottobre 2022, l'Xbox Games With Gold non includerà più i gioco per Xbox 360. L'annuncio è stato dato da Microsoft stessa, che ha parlato di aver raggiunto il limite di aggiunta di nuovi giochi per la vecchia console all'abbonamento. I giochi Xbox One non saranno invece toccati e rimarranno parte dell'offerta.

Qualsiasi titoli di Xbox 360 riscattato in passato potrà essere riscaricato, a prescindere dall'essere abbonati o meno.

Probabilmente la mossa di Microsoft è nata dalla considerazione che ormai Xbox 360 è un hardware davvero vecchio e che, quindi, non ha più molto senso continuare a proporne i giochi, pure se girano su Xbox One e Xbox Series X e S.

Del resto la casa di Redmond sta depotenziando sempre di più l'Xbox Games With Gold in favore dei suoi altri servizi, come l'Xbox Game Pass, che ormai sono il suo focus principale. Il motivo dovrebbe essere abbastanza chiaro.