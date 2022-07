Pokémon, il cosplay della Prof. Sada da Jessica Nigri mostra il lato selvaggio

Troniamo dalle parti di Pokémon per questo nuovo cosplay della Professoressa Sada, nuovo personaggio proveniente da Pokémon Scarlatto che in questo caso viene reinterpretato alla perfezione da Jessica Nigri.

Vera e propria star tra le cosplayer e non solo, Jessica Nigri propone in questo caso una doppia interpretazione della professoressa tratta da Pokémon Scarlatto: una è quella classica, con la particolare tenuta del personaggio che mischia elementi selvaggi e tribali con altri più borghesi e scientifici, un'altra è invece quella propriamente estiva, con un costume da bagno che lascia veramente poco spazio all'interpretazione.



In ogni caso, la performance è notevole in entrambi i casi e non bisogna nemmeno sottovalutare il lavoro svolto dalla Nigri per la creazione di questo cosplay. Al di là della forma fisica smagliante, un grande impegno è andato anche nella costruzione dell'abbigliamento, degli accessori e di ogni singolo particolare che caratterizza questa reinterpretazione.

Come dimostra il video pubblicato insieme alla immagini del cosplay su Twitter, la Nigri ha fatto davvero un gran lavoro di artigianato anche solo per costruire gli orecchini utilizzati dalla professoressa Sada, dunque immaginiamo quanto impegno sia andato anche in tutto il resto.

Non abbiamo ancora molte informazioni sulla Prof. Sada, considerando che Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno solo a novembre 2022, ma la vediamo già come un personaggio decisamente carismatico e affascinante, con il look a metà tra una combattete selvaggia e una scienziata. Non per nulla, sembra aver già scatenato la fantasia di parecchi utenti tra fanart più o meno fedeli. La sua controparte in Pokémon Violetto sarà il Professor Turo.

