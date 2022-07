My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Shirogane_sama è un sogno d'estate

Vediamo oggi un altra interpretazione di My Dress-Up Darling, diventato ormai un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, come dimostrato qui dal cosplay di Marin da parte di Shirogane_sama, che appare come una sorta di sogno estivo.

Anche in questo caso, la Marin rifatta da Shirogane_sama riprende la rappresentazione standard del personaggio, con la tipica divisa da studentessa nipponica tra gonna, camicia e cravatta. Il costume viene dunque replicato alla perfezione, così come le altre caratteristiche tipiche della protagonista di My Dress-Up Darling, come la lunga capigliatura bionda.

La serie in questione parla proprio di cosplay ed è come se fosse dunque già predisposta a questo genere di reinterpretazioni, mettendo in scena una sorta di situazione paradossale: proprio il manga/anime racconta infatti la storia di una ragazza appassionata di questo hobby, che riesce finalmente a coronare il suo sogno.

Molte cosplayer si sono messe in gioco in questa situazione che potrebbe essere definita una sorta di "meta" cosplay, visto che il cosplay è di fatto il soggetto stesso della serie animata, cosa che genera una situazione alquanto curiosa. In questo caso, l'interpretazione di Shirogane_sama ci avvicina decisamente allo spirito estivo.

Marin è la protagonista di My Dress-Up Darling, una ragazza che diventa un'esperita di cosplay anche grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che la aiuterà a realizzare abiti di ogni foggia.