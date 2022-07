Chainsaw Man, il cosplay di Makima da Xenon_ne è perfetto e psichedelico

Chainsaw Man è emerso come uno dei manga/anime del momento e la cosa ovviamente si riflette anche in ambito cosplayer, come dimostra questo cosplay di Makima da parte di Xenon_ne, che ci mostra la ragazza in compagnia di Denji, in una composizione alquanto psichedelica.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. All'interno di questa realtà caotica e inquietante, Makima è un'ufficiale specializzata nella caccia ai "diavoli", dunque una combattente specializzata, esperta e glaciale, che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.

L'interpretazione di Xenon_ne riproduce perfettamente il personaggio di Makima con la sua freddezza e il grande fascino, con estrema attenzione alla ricostruzione dell'abito, delle catene e anche all'interpretazione di Denji/Chainsaw Man, ricostruito veramente alla perfezione dal "collega" Bloodwinny.

Da notare anche lo sfondo, nello stile dell'anime, che richiama l'atmosfera allucinata e psichedelica di alcuni momenti della storia.