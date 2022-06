Death Note, il cosplay di Misa Amane da AzuraCosplay è gotico e travolgente

Death Note è un po' uscito dai radar di questi tempi, ma resta comunque una fonte d'ispirazione importante per i cosplayer, come dimostra questo bel cosplay di Misa Amane da parte di AzuraCosplay, che riprende in maniera piuttosto azzeccata lo stile del personaggio, sebbene reinterpretato in maniera molto personale.

La ragazza è uno dei personaggi ricorrenti all'interno del cast di Death Note: Misa è una modella e sostenitrice di Kira, che assurgerà poi a un ruolo sempre più importante con l'avanzare della storia, che evitiamo di svelare nel caso non si sia seguita la serie si abbia interesse a farlo.

Si tratta comunque di un personaggio ben più profondo e complesso di quanto possa apparire e ha una grande importanza nello svolgersi degli eventi riguardanti anche Light Yagami. AzuraCosplay, rispecchiando il suo stile tipico, reinterpreta Misa in una maniera particolare, riprendendo alcuni elementi tipici della ragazza ma anche modificandone altri.

In particolare, la cosplayer ha preso ispirazione da un particolare artwork fatto sulla base del personaggio del manga, a sua volta modificato e con alcuni elementi estetici un po' differenti. Si vede anche qui il contrasto tra lo stile oscuro e gotico usato per l'abbigliamento e l'aspetto alquanto prorompente, forse in questo caso ancora di più rispetto alla versione originale.

Il costume è dunque una reinterpretazione di quello tipico, così come l'acconciatura, ma il risultato finale è davvero notevole.