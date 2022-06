Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di dessyyc ha voglia di ballare

Il mare, impetuoso al tramonto, salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle. Vogli vederti ballare, canterebbe il buon Zucchero a questo cosplay di Bunny Bulma di dessyyc. Non sappiamo se l'artista abbia mai visto Dragon Ball, ma ci piace immaginarlo così, mentre compone versi per la nostra coniglietta preferita, cui tanto devono gli appassionati di tutto il mondo.

dessyyc ha realizzato un cosplay praticamente perfetto, che indossa con grande disinvoltura e indubitabile classe. La possiamo vedere mentre balla in quella che supponiamo essere la sua camera da letto.

Per il resto il costume è sempre quello: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Ormai è un classico, come La Divina Commedia o I promessi sposi.

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.