Sony INZONE: svelati gli headset da gaming H3, H7 e H9 per PC e PS5, ecco i dettagli

Durante l'evento di presentazione di questa sera, Sony ha annunciato ufficialmente tre headset da gaming della nuova linea INZONE, ovvero i modelli H3, H7 e H9, dotati di caratteristiche e funzionalità pensate per i giocatori più esigenti, incluso l'audio spaziale a 360 gradi.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione delle cuffie INZONE H9, ovvero il modello di fascia alta della nuova linea di Sony, caratterizzata dalla presenza della cancellazione attiva del rumore.

La nuova linea include un headset cablato, ovvero il modello base INZONE H3, e due wireless, rappresentati da INZONE H7 e H9, il primo dotato di una batteria che assicura fino a 40 ore di batteria e il secondo fino a 32 ore.

Sony INZONE H9

Tutti e tre sono dotati di un microfono ad asta flessibile e ribaltabile, con funzione flip-to-mute, per disattivare l'acquisizione dell'audio con facilità.

Tutti gli headset INZONE presentato l'audio spaziale a 360 gradi, attivabile su PC con il software apposito, che riproduce i segnali stereo a 2 canali in surround 7.1 per un'immersività ancora maggiore.

Sony INZONE H7

Attraverso l'app "360 Spatial Sound Personalizer" per smartphone inoltre gli utenti possono ottimizzare la loro esperienza in funzione del titolo a cui stanno giocando.

Il cavallo di battaglia di INZONE H9, il modello di fascia alta, è la presenza della cancellazione attiva del rumore. Le cuffie montano infatti una serie di microfoni appositamente progettati per annullare i rumori esterni che disturbano l'ascolto. In particolare viene utilizzata la tecnologia Dual Noise Sensor, la stessa impiegata per le cuffie della serie 1000x di Sony.

INZONE H7 e H9 sono completamente compatibili con PS5, con tanto di indicazioni a schermo una volta collegate che permettono ai giocatori di modificare le impostazioni delle cuffie con grande facilità.

Sony INZONE H3

Entrambe le cuffie, inoltre, hanno i tasti dedicati al bilanciamento dell'audio di gioco e della chat e implementano una serie di caratteristiche che permettono di supportare la tecnologia Tempest 3D AudioTech.

Gli headset della linea INZONE saranno disponibili durante il mese di luglio presso i rivenditori autorizzati.

Nella stessa occasione Sony ha annunciato anche i nuovi monitor da gaming INZONE M3 e INZONE M9.