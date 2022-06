Sony INZONE: annunciati i monitor gaming M9 e M3 per PC e PS5, dettagli e caratteristiche

Dall'evento di presentazione hardware di questa sera arriva l'annuncio dei nuovi monitor da gaming per PC e PS5 di Sony, chiamati INZONE M9 e INZONE M3, dotati di caratteristiche davvero molto interessanti per chi è interessato a display di questo tipo.

L'idea di INZONE è combinare le conoscenze tecniche di Sony nell'ambito della costruzione di display con la crescente richiesta di monitor da gaming in grado di adattarsi al meglio anche alle richieste dell'eSport, utilizzando pannelli che garantiscano una notevole qualità visiva e un refresh rate alto, il tutto supportato dalla presenza di soluzioni tecniche avanzate come HDMI 2.1 e audio spaziale a 360 gradi.

Il nuovo monitor gaming INZONE M9 ha una risoluzione 4K con HDR e un alto contrasto garantito da un pannello IPS Full Array Local Dimming, che consente di ottenere neri intensi e una migliore resa visiva.

INZONE M9, il monitor Sony per PC e PS5

Il tutto con un refresh rate a 144 Hz. Il fratello "minore" è l'INZONE M3, con risoluzione a 1080p ma refresh rate che raggiunge i 240 Hz. Entrambi i display sono dotati di HDMI 2.1 per il supporto allo standard in questione, che consente anche l'uso del VRR su PC e anche PS5, compatibile anche con Nvidia G-Sync. I prezzi ufficiali in Italia non sono ancora noti, ma in nord America si parla di 899 dollari per INZONE M9 e 529 dollari per INZONE M3.

Per quanto riguarda specificamente PS5, l'INZONE M9 in particolare ha un sistema di Auto HDR Tone Mapping che funziona in connessione con PS5: la console riconosce il monitor e adotta impostazioni automatiche che corrispondano a un miglior utilizzo possibile sulla console, con passaggio automatico al Cinema Mode quando vengono visualizzati contenuti multimediali.

Da notare anche la presenza di INZONE Hub, un software PC che consente di personalizzare gli accessori della serie INZONE, tra i quali anche i monitor in questione, con la gestione di vari parametri attraverso l'applicazione.

Vediamo dunque le schede tecniche dei prodotti.

INZONE M9

Diagonale: 27 pollici

Risoluzione: 4K

Display: IPS Full Array Local Dimming

HDR: DisplayHDR 600

Refresh rate: 144Hz

HDMI 2.1

Compatibile con VRR, Nvidia G-Sync

INZONE M3

Diagonale: 27 pollici

Risoluzione: 1080p

Display: IPS

HDR: DisplayHDR 400

Refresh rate: 240Hz

HDMI 2.1

Compatibile con VRR, Nvidia G-Sync

"Il mercato si sta espandendo con un crescente interesse nel gaming anche grazie all'evoluzione dell'eSport e dell'intrattenimento videoludico", ha riferito Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office di Sony.

INZONE M9, le porte disponibili

"Con la forte storia di Sony nell'ambito dei prodotti tecnologici audio e video high end, crediamo che questa nuova linea offrirà ancora più opzioni per coloro che vogliono effettuare un upgrade sul proprio equipaggiamento da gioco. Siamo impegnati nella crescita della cultura del gaming portando ai giocatori PC e PlayStation una gamma più ampia di opzioni per arricchire le loro possibilità.

Sony INZONE, il led colorato nella parte posteriore

Inoltre, Sony è sponsor di varie iniziative globali di eSport, come l'Evolution Championship Series (EVO) 2022 e 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 e il VALORANT Champions Tour".

Nella stessa occasione sono stati svelati i nuovi headset da gaming INZONE H3, H7 e H9, protagonisti anche di una nostra nuova recensione.