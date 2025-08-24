0

Il cosplay di Rosa Ruthard da Melamori ci immerge nella romance di Kingdom Come Deliverance 2

Vediamo un ottimo cosplay di Rosa Ruthard tratto da Kingdom Come Deliverance 2 eseguito da Melamori, che riesce a ricostruire in maniera veramente fedele il personaggio del gioco.

Rosa Ruthard in Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 potrebbe non sembrare proprio una fonte ideale per i cosplay, ma la presenza di vari interessi sentimentali e "romance" al suo interno può comunque stimolare la fantasia e portare a risultati davvero notevoli, come vediamo in questo cosplay di Rosa Ruthard da parte di Melamori.

La ragazza in questione non è propriamente una figura storicamente rilevante come accade con altri personaggi del gioco di Warhorse Studios, ma potrebbe essere ispirata a Rosa o Rozina, protagonista di una leggenda di Kuttenberg che emerge dalla letteratura d'epoca, sebbene il collegamento non sia recuperato nel gioco.

In Kingdom Come Deliverance, la ragazza è figlia della nobile famiglia Ruthard e può diventare soggetto di una relazione sentimentale per il protagonista, seguendo però degli specifici passi ed effettuando le scelte corrette.

Una Rosa fin troppo bella

Lady Rosa Ruthard non è un personaggio principale ma ricorre in alcune quest, e se il protagonista effettua le scelte giuste può legarsi a questa come protagonista di una delle principali romance presenti in Kingdom Come Deliverance 2.

Si tratta prima di aiutarla a recuperare un libro, poi effettuare le giuste azioni in sequenza che comprendono varie decisioni e quest fino a diventare il soggetto della relazione sentimentale.

Melamori effettua qui una ricostruzione davvero notevole del personaggio, riprendendo precisamente gli abiti con cui la ragazza si presenta nel gioco e riproponendo anche la capigliatura in maniera perfetta.

Tutto sommato, il risultato appare fin troppo ricercato dal punto di vista estetico: si ha l'impressione che la riproduzione della modella finisca per essere troppo bella rispetto all'imperfezione che caratterizza la Rosa originale, ma non è propriamente un gran problema.

Se volete vedere altre interpretazioni da parte della cosplayer in questione, vi rimandiamo al cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3, a quello di Gemma di Monster Hunter Wilds e a quello di Vedova Nera.

