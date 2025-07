Il cosplay di Gemma di Monster Hunter Wilds firmato Melamori è davvero perfetto

Ci si deve sempre infatti rivolgere a lei per forgiare tutte le armi, armature e talismani che ci troveremo a voler creare utilizzando i numerosi materiali e pezzi di mostri ottenuti durante le cacce per potenziare il nostro equipaggiamento.

In qualità di fabbro assegnato all'Unità Avis, il team di cui fa parte il protagonista di Monster Hunter Wilds, si tratta di uno dei personaggi con cui ci troviamo a interagire più spesso in assoluto nel corso del gioco, data la struttura di questo.

Potrebbe risultare strano a prima vista, ma Monster Hunter Wilds è diventato anche un soggetto piuttosto popolare per le cosplayer, grazie soprattutto alla svolta narrativa vista nel nuovo capitolo e l'introduzione di vari personaggi alquanto carismatici, soprattutto sul fronte femminile, come dimostra questo nuovo cosplay di Gemma da parte di Melamori , che riproduce davvero alla perfezione uno dei nuovi soggetti preferiti.

La Gemma di Melamori

Come visibile nel set di foto riportato qui sotto, il cosplay di Melamori risulta decisamente fedele all'originale, riprendendo in pieno il particolare stile caratteristiche del personaggio in questione, diventato nel frattempo una sorta di icona di Monster Hunter Wilds.



La cosplayer ha riprodotto con precisione il costume e anche la particolare capigliatura mossa del fabbro, che risulta sempre dotata di notevole fascino anche in questa ottima reinterpretazione da parte della modella.

Dall'acconciatura al costume da fabbro non proprio convenzionale, insomma, tutti i dettagli sono stati ricreati con grandissima cura alla ricerca della "perfezione" che Gemma stessa continua a ricercare in ogni sua produzione alla forgia.

