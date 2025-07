Scoperto malware nascosto in 352 app Android sul Play Store: pubblicità molesta e inganni

È stata scoperta, recentemente, una delle più grandi reti di app malevole su Android: un malware chiamato IconAds si nascondeva in 352 applicazioni pubblicate sul Google Play Store e disponibili al download per tutti gli utenti. Queste app sono state usate per mostrare pubblicità invadenti e fraudolente agli utenti stessi, generando oltre 1,2 miliardi di richieste pubblicitarie al giorno. Si è trattato, dunque, di un problema che ha coinvolto numerosi utenti e numerosi smartphone che potevano essere indotti in vere e proprio truffe digitali . Un tema, quello delle truffe digitali che, purtroppo, anche con il progredire della tecnologia risulta essere sempre più centrale e complesso da analizzare e risolvere.

Cos'è un adware? A differenza di altri malware più pericolosi, IconAds è un adware, cioè un tipo di virus che non ruba dati o soldi, ma bombarda l'utente di pubblicità, spesso collegata a truffe o siti pericolosi. Ciò che rende IconAds particolarmente insidioso è il suo comportamento: dopo l'installazione, l'app nasconde la propria icona, rendendosi invisibile nella schermata principale. Google Play Store Così, per chi non è esperto, disinstallarla diventa quasi impossibile. Anche se Google ha già rimosso tutte le app coinvolte dal Play Store, il problema non è risolto per chi le ha scaricate: se è stato effettuato il download bisognerà procedere ad eliminarle manualmente dal dispositivo.