L'ONU accusa Google, Amazon e Microsoft di essere complici del genocidio a Gaza

Purtroppo, spesso, tecnologia e politica si incrociano e quando succede non sempre i risultati sono entusiasmanti o positivi. Spesso, quando le Big Tech entrano a far parte dei discorsi politici, il rischio che qualcosa di estremamente negativo e delicato sia in gioco è molto elevato. Questo è il caso dell'ultimo rapporto dell'ONU che ha accusato alcune delle più grandi aziende del mondo - tra cui Amazon, Google e Microsoft - di star traendo dei benefici e dei profitti dal genocidio del popolo palestinese attualmente (in realtà, più che attualmente sarebbe più corretto dire "che molti anni è") in corso a Gaza.

L'ONU contro le Big Tech al fiano dei palestinesi Il documento è stato pubblicato il 30 giugno 2025 da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Il rapporto si intitola "Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio" e parla di una vera e propria "impresa criminale collettiva" in cui 48 aziende in vari settori - tra cui tecnologia, armi, banche, turismo e costruzioni - partecipano direttamente o indirettamente alla violenza contro i palestinesi. Amazon / Microsoft In particolare, Google, Microsoft e Amazon forniscono tecnologie cloud e di intelligenza artificiale al governo e all'esercito israeliano tramite il progetto Nimbus, un contratto da 1,2 miliardi di dollari. Queste tecnologie permettono all'esercito israeliano di gestire dati, sorvegliare e colpire in modo più preciso, come ha ammesso anche un colonnello dell'IDF: "È una piattaforma che è un'arma".